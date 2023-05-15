Строительство Восточного обхода возобновлено в Новосибирске

На Восточном обходе Новосибирска возобновлено устройство цементобетонного покрытия, а также монтаж искусственных сооружений. На площадке сегодня работают более 100 человек, задействовано не менее 50 единиц техники, сообщает ФКУ «Сибуправтодор».

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«Кроме укладки бетона рабочие ведут устройство слоев основания из пескоцемента и щебеночно-песчаной смеси, а также кюветов и обочин по основному ходу будущей дороги. Продолжается инженерное обустройство путепровода с подходами к нему на пересечении с автодорогой Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», - говорится в комментарии ведомства.

На пересечении с автодорогой Академгородок – Кольцово смонтированы стойки и на крайних опорах устроены ригели и шкафные стенки будущего путепровода, уложены водопропускные трубы.

По данным ФКУ «Сибуправтодор», в прошлом году на 20-километровом первом этапе цементобетонное покрытие было уложено на участках общей протяженностью около 9 км.

Строительство первого этапа Восточного обхода входит в пятилетний план развития дорожной сети региона. В 2021 году «Новосибирскавтодор» выиграл конкурс на выполнение этапов Восточного обхода 1А, 1Б и 1В. Стоимость контракта тогда составила 3,7 млрд руб.

Ввод в эксплуатацию первого этапа протяженностью 20 км, с четырьмя полосами движения и цементобетонным покрытием, запланирован на 2024 год. В 2023 году ФКУ «Сибуправтодор» планирует полностью завершить работы и открыть рабочее движение на 10 км первого этапа - от трассы К-19р до села Новолуговое.

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Лолита Белова