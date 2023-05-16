Зачет по специальности

Учиться на экономиста и менеджера лучше всего в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как получить качественное инженерное, медицинское и педагогическое образование можно во многих регионах России.
Агентство RAEX во второй раз публикует предметные рейтинги вузов России. В новом выпуске количество охваченных областей увеличилось на 20% и составило 35 направлений — это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных направлений, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. Всего в списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов России (в 2022 году в 29 рейтингов входило 136 образовательных организаций).
В исследовании используются три группы показателей, традиционно фигурирующие во всех рейтингах семейства «Три миссии университета»: это образование, наука и общество. При этом предметные рейтинги учитывают специфику каждой области — набор показателей и их веса различаются в зависимости от предметной сферы. Например, для естественно-научных и инженерных направлений вес группы «Наука» составляет 35%, тогда как для социальной и гуманитарной сфер — 25%.
Лидеры широкого профиля
Лидерами «медального зачета», как и в прошлом году, стали МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Только этим вузам удалось войти в топ-3 предметных рейтингов по более чем 10 областям. МГУ стал призером 19 раз: в 12 случаях МГУ возглавил список лучших, четыре раза расположился на второй позиции и три раза стал бронзовым призером. В активе СПбГУ — 15 призовых мест: две медали высшего достоинства, восемь серебряных и пять бронзовых наград. В копилке НИУ ВШЭ — 11 медалей: университет занял первую позицию в четырех списках, вторую — в двух, третью — в пяти. Также к числу лидеров общего зачета можно отнести МГТУ им. Н. Э. Баумана, который шесть раз вошел в топ-3, заняв при этом первую строчку в четырех списках по инженерно-техническим направлениям.
С точки зрения предметного охвата наибольшие успехи продемонстрировали ведущие классические университеты, показавшие высокие результаты в рейтингах по естественно-научным, инженерно-техническим и социогуманитарным направлениям. Первое место по числу вхождений в предметные рейтинги занял Уральский федеральный университет, представленный сразу в 23 списках, за ним следуют Дальневосточный федеральный университет и РУДН, вошедшие в 22 и 21 рейтинг соответственно. Планку на уровне 20 рейтингов сумели взять МГУ, Казанский (Приволжский) и Южный федеральные университеты, а также Томский государственный университет.
На вузы Москвы и Санкт-Петербурга приходится 39% от общего количества участников, вошедших в предметные рейтинги RAEX. Среди других регионов наиболее широко представлены в списках Татарстан (9 вузов), а также Башкортостан, Новосибирская, Ростовская, Нижегородская и Саратовская области (по 5 вузов), Краснодарский край и Воронежская область (по 4 участника).
Математики и инженеры
По математическим и естественным наукам наилучшие результаты продемонстрировал МГУ им. М. В. Ломоносова, занявший первые места во всех предметных областях: это математика, физика, химия, биология и география. Второе место в неформальном зачете здесь занял СПбГУ, четыре раза поднявшийся на вторую ступень и один раз ставший бронзовым призером.
Если говорить об инженерном образовании, то наиболее сильным вузом по подготовке «технарей» признан МГТУ им. Н. Э. Баумана, занявший первое место сразу в четырех рейтингах: это «машиностроение и робототехника», «авиационная и ракетно-космическая техника», а также впервые составленные списки в сферах «электроника, радиотехника и системы связи», «техника и технологии наземного транспорта».
Качественное образование по инженерным специальностям доступно жителям многих регионов России. Рейтинги RAEX свидетельствуют, что по части подготовки «технарей» региональные вузы достойно конкурируют со столичными. Так, список лучших в области «технологии легкой промышленности» возглавил Казанский национальный исследовательский технологический университет. А Томский политехнический университет занял первое место в сфере «химические технологии» и, кроме того, расположился на высшей ступени в области «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника». К слову, 75% наиболее сильных вузов в этой сфере расположено в регионах. В области «авиационная и ракетно-космическая техника», как и в нефтегазовой сфере, доля нестоличных участников еще выше: в топ-20 она составляет 80%. А направление «кораблестроение и водный транспорт» стало единственным, где отсутствуют вузы из Москвы в списке лидеров.
Среди инженерно-технических направлений наиболее высокая конкуренция между вузами отмечается в сферах «информационные технологии», а также «электроника, радиотехника и системы связи». Именно в этих областях зафиксировано минимальное отставание вуза, замыкающего топ-20, от результата лидера. Так, результат МЭИ, занявшего 20-е место в сфере ИТ, составляет 63% от балла МГУ, возглавившего рейтинг. А отношение балла Томского госуниверситета, замкнувшего двадцатку сильнейших в сфере «электроника, радиотехника и системы связи», к баллу МГТУ им. Н. Э. Баумана составило 61%. В других областях отставание вузов-середняков от победителей проявляется значительно ярче — например, в сферах «кораблестроение и водный транспорт» и «авиационная и ракетно-космическая техника» вузы, замыкающие публикуемые списки, набрали лишь около трети от балла лидеров.
Образование в области ИТ, электроники и систем связи пользуется высоким спросом у абитуриентов, многие из которых готовы сменить место проживания ради учебы в сильном вузе. Более половины студентов, обучающихся в топ-20 вузов по этим престижным направлениям,— это молодые люди, приехавшие из других регионов. Это нетипично для других специальностей, ведь столь высокая мобильность в топ-20 наблюдается еще только в одной предметной области: среди будущих математиков средняя доля обучающихся из других регионов превышает 50%.
Социогуманитарный блок
По гуманитарным и социальным направлениям подготовки явно прослеживается доминирование Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в рейтинге в области «менеджмент» лишь 30% участников топ-20 расположены за пределами двух столиц. В рейтингах вузов в сферах «экономика», «психология», а также «филология и журналистика» региональные вузы составляют 35% в двадцатках сильнейших. Смещение баланса в сторону Москвы и Санкт-Петербурга также заметно в сферах «право» и «политология и международные отношения», где на долю нестоличных вузов приходится 40% участников в списках топ-20. Наилучшие результаты в блоке социальных направлений продемонстрировал НИУ ВШЭ, занявший первые места по направлениям «экономика», «менеджмент», «социология» и «психология». СПбГУ, в свою очередь, стал победителем предметного рейтинга в сфере «право» и возглавил список во впервые проанализированной агентством RAEX области «политология и международные отношения».
А вот по гуманитарным направлениям МГУ не оставил шансов конкурентам и стал безоговорочным лидером. Вуз возглавил предметные рейтинги в сферах «лингвистика и иностранные языки», «филология и журналистика», «история и археология».
Самые массовые направления
Наиболее многочисленной по количеству студентов в России уже не первый год является медицинская сфера: на соответствующих специальностях обучаются около 290 тыс. человек. Состав топ-5 рейтинга вузов в сфере «медицина» за год не претерпел изменений: возглавляет рейтинг Сеченовский университет, второе место занимает Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, далее следуют МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. При этом в топ-20 рейтинга в 2023 году появилось сразу четыре новых участника — это медуниверситеты Тюмени, Самары, Краснодара и Рязани. Вместе с тем в «медицинском» рейтинге уменьшилось количество классических университетов: если в прошлом году их было пять, то теперь — только три (помимо МГУ и СПбГУ в список вошел РУДН), а все остальные позиции заняли специализированные вузы, подведомственные Минздраву России.
Еще одна массовая сфера высшего образования, где количество обучающихся превышает 200 тыс. человек,— педагогика. Рейтинг вузов в этой сфере имеет ярко выраженный региональный уклон: как и годом ранее, 17 вузов из топ-20 расположены за пределами Москвы. В тройке лидеров обошлось без изменений — пьедестал заняли Московский городской педагогический университет, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Методика формирования предметных рейтингов вузов
Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной, общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие? Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов.
Для включения вуза в шорт-лист по конкретному направлению вуз должен осуществлять набор студентов на первый курс, а кроме того, численность обучающихся на всех курсах по рассматриваемому направлению должна быть не ниже порогового значения в диапазоне от 100 до 200 человек в зависимости от предметной области. Анализировались только головные вузы, филиалы университетов не рассматривались.
При оценке первой — образовательной — миссии университетов оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах, количество массовых онлайн-курсов.
Показатели группы «Наука» включают библиометрические показатели (публикации и их цитирование), согласно базам Web of Science, Scopus и РИНЦ, доход от исследований c поправкой на масштаб, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, а также удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки.
При оценке третьей, общественной миссии вузов учитывались как предметные, так и институциональные показатели, имеющие отношение к вузу в целом. Так, на предметном уровне велось сравнение по показателям, измеряющим вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся по направлению в масштабах страны, долю зачисленных целевиков, долю студентов первого курса из других регионов. Критерии институционального уровня, также используемые в группе «Общество»: объем дохода от программ дополнительного образования и количество прошедших обучение по ним, многообразие знания на уровне вуза (количество программ, по которым ведется прием), аудитория сайта вуза и количество подписчиков в социальных сетях, а также частота упоминаний вуза в СМИ.
Из-за характерных особенностей, свойственных различным предметным сферам, в рейтингах используются разные наборы показателей и разные веса. Подробная методика и полная версия рейтинговых таблиц размещены на сайте рейтинговой группы RAEX.
Алексей Ходырев, исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» рейтингового агентства RAEX