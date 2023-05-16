Зачет по специальности

Учиться на экономиста и менеджера лучше всего в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как получить качественное инженерное, медицинское и педагогическое образование можно во многих регионах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Агентство RAEX во второй раз публикует предметные рейтинги вузов России. В новом выпуске количество охваченных областей увеличилось на 20% и составило 35 направлений — это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных направлений, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. Всего в списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов России (в 2022 году в 29 рейтингов входило 136 образовательных организаций).

В исследовании используются три группы показателей, традиционно фигурирующие во всех рейтингах семейства «Три миссии университета»: это образование, наука и общество. При этом предметные рейтинги учитывают специфику каждой области — набор показателей и их веса различаются в зависимости от предметной сферы. Например, для естественно-научных и инженерных направлений вес группы «Наука» составляет 35%, тогда как для социальной и гуманитарной сфер — 25%.

Лидеры широкого профиля

Лидерами «медального зачета», как и в прошлом году, стали МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Только этим вузам удалось войти в топ-3 предметных рейтингов по более чем 10 областям. МГУ стал призером 19 раз: в 12 случаях МГУ возглавил список лучших, четыре раза расположился на второй позиции и три раза стал бронзовым призером. В активе СПбГУ — 15 призовых мест: две медали высшего достоинства, восемь серебряных и пять бронзовых наград. В копилке НИУ ВШЭ — 11 медалей: университет занял первую позицию в четырех списках, вторую — в двух, третью — в пяти. Также к числу лидеров общего зачета можно отнести МГТУ им. Н. Э. Баумана, который шесть раз вошел в топ-3, заняв при этом первую строчку в четырех списках по инженерно-техническим направлениям.

С точки зрения предметного охвата наибольшие успехи продемонстрировали ведущие классические университеты, показавшие высокие результаты в рейтингах по естественно-научным, инженерно-техническим и социогуманитарным направлениям. Первое место по числу вхождений в предметные рейтинги занял Уральский федеральный университет, представленный сразу в 23 списках, за ним следуют Дальневосточный федеральный университет и РУДН, вошедшие в 22 и 21 рейтинг соответственно. Планку на уровне 20 рейтингов сумели взять МГУ, Казанский (Приволжский) и Южный федеральные университеты, а также Томский государственный университет.

На вузы Москвы и Санкт-Петербурга приходится 39% от общего количества участников, вошедших в предметные рейтинги RAEX. Среди других регионов наиболее широко представлены в списках Татарстан (9 вузов), а также Башкортостан, Новосибирская, Ростовская, Нижегородская и Саратовская области (по 5 вузов), Краснодарский край и Воронежская область (по 4 участника).

Математики и инженеры

По математическим и естественным наукам наилучшие результаты продемонстрировал МГУ им. М. В. Ломоносова, занявший первые места во всех предметных областях: это математика, физика, химия, биология и география. Второе место в неформальном зачете здесь занял СПбГУ, четыре раза поднявшийся на вторую ступень и один раз ставший бронзовым призером.

Если говорить об инженерном образовании, то наиболее сильным вузом по подготовке «технарей» признан МГТУ им. Н. Э. Баумана, занявший первое место сразу в четырех рейтингах: это «машиностроение и робототехника», «авиационная и ракетно-космическая техника», а также впервые составленные списки в сферах «электроника, радиотехника и системы связи», «техника и технологии наземного транспорта».

Качественное образование по инженерным специальностям доступно жителям многих регионов России. Рейтинги RAEX свидетельствуют, что по части подготовки «технарей» региональные вузы достойно конкурируют со столичными. Так, список лучших в области «технологии легкой промышленности» возглавил Казанский национальный исследовательский технологический университет. А Томский политехнический университет занял первое место в сфере «химические технологии» и, кроме того, расположился на высшей ступени в области «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника». К слову, 75% наиболее сильных вузов в этой сфере расположено в регионах. В области «авиационная и ракетно-космическая техника», как и в нефтегазовой сфере, доля нестоличных участников еще выше: в топ-20 она составляет 80%. А направление «кораблестроение и водный транспорт» стало единственным, где отсутствуют вузы из Москвы в списке лидеров.

Среди инженерно-технических направлений наиболее высокая конкуренция между вузами отмечается в сферах «информационные технологии», а также «электроника, радиотехника и системы связи». Именно в этих областях зафиксировано минимальное отставание вуза, замыкающего топ-20, от результата лидера. Так, результат МЭИ, занявшего 20-е место в сфере ИТ, составляет 63% от балла МГУ, возглавившего рейтинг. А отношение балла Томского госуниверситета, замкнувшего двадцатку сильнейших в сфере «электроника, радиотехника и системы связи», к баллу МГТУ им. Н. Э. Баумана составило 61%. В других областях отставание вузов-середняков от победителей проявляется значительно ярче — например, в сферах «кораблестроение и водный транспорт» и «авиационная и ракетно-космическая техника» вузы, замыкающие публикуемые списки, набрали лишь около трети от балла лидеров.

Образование в области ИТ, электроники и систем связи пользуется высоким спросом у абитуриентов, многие из которых готовы сменить место проживания ради учебы в сильном вузе. Более половины студентов, обучающихся в топ-20 вузов по этим престижным направлениям,— это молодые люди, приехавшие из других регионов. Это нетипично для других специальностей, ведь столь высокая мобильность в топ-20 наблюдается еще только в одной предметной области: среди будущих математиков средняя доля обучающихся из других регионов превышает 50%.

Социогуманитарный блок

По гуманитарным и социальным направлениям подготовки явно прослеживается доминирование Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в рейтинге в области «менеджмент» лишь 30% участников топ-20 расположены за пределами двух столиц. В рейтингах вузов в сферах «экономика», «психология», а также «филология и журналистика» региональные вузы составляют 35% в двадцатках сильнейших. Смещение баланса в сторону Москвы и Санкт-Петербурга также заметно в сферах «право» и «политология и международные отношения», где на долю нестоличных вузов приходится 40% участников в списках топ-20. Наилучшие результаты в блоке социальных направлений продемонстрировал НИУ ВШЭ, занявший первые места по направлениям «экономика», «менеджмент», «социология» и «психология». СПбГУ, в свою очередь, стал победителем предметного рейтинга в сфере «право» и возглавил список во впервые проанализированной агентством RAEX области «политология и международные отношения».

А вот по гуманитарным направлениям МГУ не оставил шансов конкурентам и стал безоговорочным лидером. Вуз возглавил предметные рейтинги в сферах «лингвистика и иностранные языки», «филология и журналистика», «история и археология».

Самые массовые направления

Наиболее многочисленной по количеству студентов в России уже не первый год является медицинская сфера: на соответствующих специальностях обучаются около 290 тыс. человек. Состав топ-5 рейтинга вузов в сфере «медицина» за год не претерпел изменений: возглавляет рейтинг Сеченовский университет, второе место занимает Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, далее следуют МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. При этом в топ-20 рейтинга в 2023 году появилось сразу четыре новых участника — это медуниверситеты Тюмени, Самары, Краснодара и Рязани. Вместе с тем в «медицинском» рейтинге уменьшилось количество классических университетов: если в прошлом году их было пять, то теперь — только три (помимо МГУ и СПбГУ в список вошел РУДН), а все остальные позиции заняли специализированные вузы, подведомственные Минздраву России.

Еще одна массовая сфера высшего образования, где количество обучающихся превышает 200 тыс. человек,— педагогика. Рейтинг вузов в этой сфере имеет ярко выраженный региональный уклон: как и годом ранее, 17 вузов из топ-20 расположены за пределами Москвы. В тройке лидеров обошлось без изменений — пьедестал заняли Московский городской педагогический университет, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Методика формирования предметных рейтингов вузов

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной, общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие? Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов.

Для включения вуза в шорт-лист по конкретному направлению вуз должен осуществлять набор студентов на первый курс, а кроме того, численность обучающихся на всех курсах по рассматриваемому направлению должна быть не ниже порогового значения в диапазоне от 100 до 200 человек в зависимости от предметной области. Анализировались только головные вузы, филиалы университетов не рассматривались.

При оценке первой — образовательной — миссии университетов оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах, количество массовых онлайн-курсов.

Показатели группы «Наука» включают библиометрические показатели (публикации и их цитирование), согласно базам Web of Science, Scopus и РИНЦ, доход от исследований c поправкой на масштаб, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, а также удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки.

При оценке третьей, общественной миссии вузов учитывались как предметные, так и институциональные показатели, имеющие отношение к вузу в целом. Так, на предметном уровне велось сравнение по показателям, измеряющим вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся по направлению в масштабах страны, долю зачисленных целевиков, долю студентов первого курса из других регионов. Критерии институционального уровня, также используемые в группе «Общество»: объем дохода от программ дополнительного образования и количество прошедших обучение по ним, многообразие знания на уровне вуза (количество программ, по которым ведется прием), аудитория сайта вуза и количество подписчиков в социальных сетях, а также частота упоминаний вуза в СМИ.

Из-за характерных особенностей, свойственных различным предметным сферам, в рейтингах используются разные наборы показателей и разные веса. Подробная методика и полная версия рейтинговых таблиц размещены на сайте рейтинговой группы RAEX.

Алексей Ходырев, исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» рейтингового агентства RAEX

В предметные рейтинги RAEX вошли 164 вуза из 42 регионов России Москва 41 Санкт-Петербург 23 Республика Татарстан 9 Новосибирская область 5 Республика Башкортостан 5 Ростовская область 5 Нижегородская область 5 Саратовская область 5 Краснодарский край 4 Воронежская область 4 Белгородская область 3 Волгоградская область 3 Московская область 3 Ивановская область 3 Пермский край 3 Самарская область 3 Свердловская область 3 Томская область 3 Тюменская область 3 Иные регионы (1-2 вуза) 23

Предметные рейтинги: математика, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 4 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 5 7 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 6 - Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 7 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 8 12 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 9 8 Университет ИТМО 10 5 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: физика, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 3 4 Санкт-Петербургский государственный университет 4 3 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 5 5 Университет ИТМО 6 11 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 7 6 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 8 9 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 9 7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: химия, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 4 4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5 5 Казанский (Приволжский) федеральный университет 6 7 Национальный исследовательский Томский государственный университет 7 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 8 - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 9 9 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 10 10 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: география, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Казанский (Приволжский) федеральный университет 4 4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5 - Дальневосточный федеральный университет 6 5 Южный федеральный университет 7 6 Тюменский государственный университет 8 8 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 9 10 Пермский государственный национальный исследовательский университет 10 13 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: биология, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 4 3 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5 5 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 6 - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 7 6 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 7 Южный федеральный университет 9 9 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 10 8 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: информационные технологии, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 3 3 Университет ИТМО 4 5 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 5 4 Санкт-Петербургский государственный университет 6 6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 7 7 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 8 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9 9 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 10 19 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: строительство, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 2 1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 3 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4 - Санкт-Петербургский горный университет 5 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 6 6 Дальневосточный федеральный университет 7 9 Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 8 8 Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 9 5 Сибирский федеральный университет 10 10 Пермский национальный исследовательский политехнический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: электроника, радиотехника и системы связи, 2023 год Место, 2023 год Название вуза 1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 2 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6 Университет ИТМО 7 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) 8 Национальный исследовательский университет МИЭТ 9 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 10 Национальный исследовательский Томский политехнический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 2 2 Национальный исследовательский университет МЭИ 3 6 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 4 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 6 5 Санкт-Петербургский горный университет 7 7 Новосибирский государственный технический университет 8 9 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) 9 10 Дальневосточный федеральный университет 10 8 Сибирский федеральный университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: ядерная энергетика и технологии, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 2 2 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5 5 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 6 6 Национальный исследовательский университет МЭИ 7 7 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 8 9 Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина 9 10 Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина 10 - Севастопольский государственный университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: машиностроение и робототехника, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 2 2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3 3 Университет ИТМО 4 5 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 5 4 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 6 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7 8 Санкт-Петербургский горный университет 8 7 Национальный исследовательский Томский государственный университет 9 9 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина 10 11 Национальный исследовательский университет МЭИ Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: химические технологии, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 2 2 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина 3 4 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 4 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5 5 Университет ИТМО 6 7 Казанский национальный исследовательский технологический университет 7 6 Санкт-Петербургский горный университет 8 8 Дальневосточный федеральный университет 9 9 Уфимский государственный нефтяной технический университет 10 11 МИРЭА — Российский технологический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: биотехнологии и биоинженерия, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 3 4 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 4 3 Университет ИТМО 5 7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6 5 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 7 6 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 8 Дальневосточный федеральный университет 9 9 Казанский национальный исследовательский технологический университет 10 10 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: экология, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 - Санкт-Петербургский государственный университет 3 2 Санкт-Петербургский горный университет 4 8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5 7 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина 6 4 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 7 3 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 8 10 Южный федеральный университет 9 6 Казанский (Приволжский) федеральный университет 10 5 Национальный исследовательский Томский политехнический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: нефтегазовое дело, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 2 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина 2 1 Санкт-Петербургский горный университет 3 3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4 4 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 5 6 Казанский (Приволжский) федеральный университет 6 7 Сибирский федеральный университет 7 8 Уфимский государственный нефтяной технический университет 8 9 Дальневосточный федеральный университет 9 5 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 11 Казанский национальный исследовательский технологический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: геология, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский горный университет 3 3 Санкт-Петербургский государственный университет 4 4 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 5 5 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 7 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина 7 6 Национальный исследовательский Томский государственный университет 8 9 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 9 8 Казанский (Приволжский) федеральный университет 10 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: технологии материалов, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 2 2 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 3 4 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 4 3 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 5 6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6 7 Санкт-Петербургский горный университет 7 5 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 8 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 10 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 10 11 Сибирский федеральный университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: техника и технологии наземного транспорта, 2023 год Место, 2023 год Название вуза 1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3 Российский университет транспорта (МИИТ) 4 Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 5 Санкт-Петербургский горный университет 6 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 7 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 Сибирский федеральный университет 9 Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 10 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: авиационная и ракетно-космическая техника, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 2 2 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 3 4 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 4 3 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва 5 5 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 7 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 7 9 Новосибирский государственный технический университет 8 10 Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова 9 8 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 10 17 Иркутский национальный исследовательский технический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: кораблестроение и водный транспорт, 2023 год Место, 2023 год Название вуза 1 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 2 Дальневосточный федеральный университет 3 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 4 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 5 Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 6 Калининградский государственный технический университет 7 Волжский государственный университет водного транспорта 8 Севастопольский государственный университет 9 Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского 10 Мурманский государственный технический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: технологии легкой промышленности, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Казанский национальный исследовательский технологический университет 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 3 4 Уфимский государственный нефтяной технический университет 4 3 Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 5 5 Омский государственный технический университет 6 6 Ивановский государственный политехнический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: медицина, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 2 2 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России 3 3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 4 4 Санкт-Петербургский государственный университет 5 5 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России 6 7 Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России 7 6 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России 8 8 Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России 9 9 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: фармация, 2023 год Место, 2023 год Название вуза 1 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 3 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 5 Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России 6 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 7 Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России 8 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 9 Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России 10 Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: сельское хозяйство, 2023 год Место, 2023 год Название вуза 1 Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева 2 Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 3 Ставропольский государственный аграрный университет 4 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 5 Башкирский государственный аграрный университет 6 Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина 7 Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 8 Казанский государственный аграрный университет 9 Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова 10 Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: ветеринария и зоотехния, 2023 год Место, 2023 год Название вуза 1 Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 2 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА им. К.И. Скрябина 3 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 4 Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева 5 Российский биотехнологический университет* 6 Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 7 Башкирский государственный аграрный университет 8 Ставропольский государственный аграрный университет 9 Новосибирский государственный аграрный университет 10 Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова *Бывший Московский государственный университет пищевых производств. Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: психология, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 2 3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 3 2 Санкт-Петербургский государственный университет 4 4 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5 6 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 5 Московский государственный психолого-педагогический университет 7 8 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 8 7 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России 9 10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 10 9 Южный федеральный университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: экономика, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 2 2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 3 4 Финансовый университет при правительстве РФ 4 3 Санкт-Петербургский государственный университет 5 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 6 6 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 7 9 МГИМО МИД России 8 7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 9 11 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 8 Российская экономическая школа Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: менеджмент, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 2 2 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 3 3 Санкт-Петербургский государственный университет 4 5 Финансовый университет при правительстве РФ 5 4 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 6 6 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 7 7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8 11 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9 9 МГИМО МИД России 10 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: социология, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 4 4 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5 8 Финансовый университет при правительстве РФ 6 9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 7 5 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 8 6 МГИМО МИД России 9 7 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 10 - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: право, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Санкт-Петербургский государственный университет 2 2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 4 5 МГИМО МИД России 5 6 Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 6 4 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 7 7 Финансовый университет при правительстве РФ 8 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 10 13 Российский государственный университет правосудия Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: политология и международные отношения, 2023 год Место, 2023 год Название вуза 1 Санкт-Петербургский государственный университет 2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 МГИМО МИД России 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 7 Финансовый университет при правительстве РФ 8 Национальный исследовательский Томский государственный университет 9 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 10 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: филология и журналистика, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 3 Санкт-Петербургский государственный университет 4 4 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5 9 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 6 5 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 7 8 МГИМО МИД России 8 6 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9 7 Национальный исследовательский Томский государственный университет 10 10 Московский городской педагогический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: педагогическое образование (педагогика), 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский городской педагогический университет 2 2 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 3 3 Казанский (Приволжский) федеральный университет 4 5 Московский педагогический государственный университет 5 4 Южный федеральный университет 6 14 Дальневосточный федеральный университет 7 6 Сибирский федеральный университет 8 8 Государственный университет просвещения* 9 13 Московский государственный психолого-педагогический университет 10 11 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта *Бывший Московский государственный областной университет. Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: лингвистика и иностранные языки, 2023 год Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 5 5 Московский государственный лингвистический университет 6 4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 7 7 Казанский (Приволжский) федеральный университет 8 10 Московский городской педагогический университет 9 9 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 10 13 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com