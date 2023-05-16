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Зачет по специальности

Агентство RAEX назвало лидеров высшей школы по 35 предметным областям

Учиться на экономиста и менеджера лучше всего в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как получить качественное инженерное, медицинское и педагогическое образование можно во многих регионах России.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Агентство RAEX во второй раз публикует предметные рейтинги вузов России. В новом выпуске количество охваченных областей увеличилось на 20% и составило 35 направлений — это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных направлений, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. Всего в списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов России (в 2022 году в 29 рейтингов входило 136 образовательных организаций).

В исследовании используются три группы показателей, традиционно фигурирующие во всех рейтингах семейства «Три миссии университета»: это образование, наука и общество. При этом предметные рейтинги учитывают специфику каждой области — набор показателей и их веса различаются в зависимости от предметной сферы. Например, для естественно-научных и инженерных направлений вес группы «Наука» составляет 35%, тогда как для социальной и гуманитарной сфер — 25%.

Лидеры широкого профиля

Лидерами «медального зачета», как и в прошлом году, стали МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Только этим вузам удалось войти в топ-3 предметных рейтингов по более чем 10 областям. МГУ стал призером 19 раз: в 12 случаях МГУ возглавил список лучших, четыре раза расположился на второй позиции и три раза стал бронзовым призером. В активе СПбГУ — 15 призовых мест: две медали высшего достоинства, восемь серебряных и пять бронзовых наград. В копилке НИУ ВШЭ — 11 медалей: университет занял первую позицию в четырех списках, вторую — в двух, третью — в пяти. Также к числу лидеров общего зачета можно отнести МГТУ им. Н. Э. Баумана, который шесть раз вошел в топ-3, заняв при этом первую строчку в четырех списках по инженерно-техническим направлениям.

С точки зрения предметного охвата наибольшие успехи продемонстрировали ведущие классические университеты, показавшие высокие результаты в рейтингах по естественно-научным, инженерно-техническим и социогуманитарным направлениям. Первое место по числу вхождений в предметные рейтинги занял Уральский федеральный университет, представленный сразу в 23 списках, за ним следуют Дальневосточный федеральный университет и РУДН, вошедшие в 22 и 21 рейтинг соответственно. Планку на уровне 20 рейтингов сумели взять МГУ, Казанский (Приволжский) и Южный федеральные университеты, а также Томский государственный университет.

На вузы Москвы и Санкт-Петербурга приходится 39% от общего количества участников, вошедших в предметные рейтинги RAEX. Среди других регионов наиболее широко представлены в списках Татарстан (9 вузов), а также Башкортостан, Новосибирская, Ростовская, Нижегородская и Саратовская области (по 5 вузов), Краснодарский край и Воронежская область (по 4 участника).

Математики и инженеры

По математическим и естественным наукам наилучшие результаты продемонстрировал МГУ им. М. В. Ломоносова, занявший первые места во всех предметных областях: это математика, физика, химия, биология и география. Второе место в неформальном зачете здесь занял СПбГУ, четыре раза поднявшийся на вторую ступень и один раз ставший бронзовым призером.

Если говорить об инженерном образовании, то наиболее сильным вузом по подготовке «технарей» признан МГТУ им. Н. Э. Баумана, занявший первое место сразу в четырех рейтингах: это «машиностроение и робототехника», «авиационная и ракетно-космическая техника», а также впервые составленные списки в сферах «электроника, радиотехника и системы связи», «техника и технологии наземного транспорта».

Качественное образование по инженерным специальностям доступно жителям многих регионов России. Рейтинги RAEX свидетельствуют, что по части подготовки «технарей» региональные вузы достойно конкурируют со столичными. Так, список лучших в области «технологии легкой промышленности» возглавил Казанский национальный исследовательский технологический университет. А Томский политехнический университет занял первое место в сфере «химические технологии» и, кроме того, расположился на высшей ступени в области «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника». К слову, 75% наиболее сильных вузов в этой сфере расположено в регионах. В области «авиационная и ракетно-космическая техника», как и в нефтегазовой сфере, доля нестоличных участников еще выше: в топ-20 она составляет 80%. А направление «кораблестроение и водный транспорт» стало единственным, где отсутствуют вузы из Москвы в списке лидеров.

Среди инженерно-технических направлений наиболее высокая конкуренция между вузами отмечается в сферах «информационные технологии», а также «электроника, радиотехника и системы связи». Именно в этих областях зафиксировано минимальное отставание вуза, замыкающего топ-20, от результата лидера. Так, результат МЭИ, занявшего 20-е место в сфере ИТ, составляет 63% от балла МГУ, возглавившего рейтинг. А отношение балла Томского госуниверситета, замкнувшего двадцатку сильнейших в сфере «электроника, радиотехника и системы связи», к баллу МГТУ им. Н. Э. Баумана составило 61%. В других областях отставание вузов-середняков от победителей проявляется значительно ярче — например, в сферах «кораблестроение и водный транспорт» и «авиационная и ракетно-космическая техника» вузы, замыкающие публикуемые списки, набрали лишь около трети от балла лидеров.

Образование в области ИТ, электроники и систем связи пользуется высоким спросом у абитуриентов, многие из которых готовы сменить место проживания ради учебы в сильном вузе. Более половины студентов, обучающихся в топ-20 вузов по этим престижным направлениям,— это молодые люди, приехавшие из других регионов. Это нетипично для других специальностей, ведь столь высокая мобильность в топ-20 наблюдается еще только в одной предметной области: среди будущих математиков средняя доля обучающихся из других регионов превышает 50%.

Социогуманитарный блок

По гуманитарным и социальным направлениям подготовки явно прослеживается доминирование Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в рейтинге в области «менеджмент» лишь 30% участников топ-20 расположены за пределами двух столиц. В рейтингах вузов в сферах «экономика», «психология», а также «филология и журналистика» региональные вузы составляют 35% в двадцатках сильнейших. Смещение баланса в сторону Москвы и Санкт-Петербурга также заметно в сферах «право» и «политология и международные отношения», где на долю нестоличных вузов приходится 40% участников в списках топ-20. Наилучшие результаты в блоке социальных направлений продемонстрировал НИУ ВШЭ, занявший первые места по направлениям «экономика», «менеджмент», «социология» и «психология». СПбГУ, в свою очередь, стал победителем предметного рейтинга в сфере «право» и возглавил список во впервые проанализированной агентством RAEX области «политология и международные отношения».

А вот по гуманитарным направлениям МГУ не оставил шансов конкурентам и стал безоговорочным лидером. Вуз возглавил предметные рейтинги в сферах «лингвистика и иностранные языки», «филология и журналистика», «история и археология».

Самые массовые направления

Наиболее многочисленной по количеству студентов в России уже не первый год является медицинская сфера: на соответствующих специальностях обучаются около 290 тыс. человек. Состав топ-5 рейтинга вузов в сфере «медицина» за год не претерпел изменений: возглавляет рейтинг Сеченовский университет, второе место занимает Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, далее следуют МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. При этом в топ-20 рейтинга в 2023 году появилось сразу четыре новых участника — это медуниверситеты Тюмени, Самары, Краснодара и Рязани. Вместе с тем в «медицинском» рейтинге уменьшилось количество классических университетов: если в прошлом году их было пять, то теперь — только три (помимо МГУ и СПбГУ в список вошел РУДН), а все остальные позиции заняли специализированные вузы, подведомственные Минздраву России.

Еще одна массовая сфера высшего образования, где количество обучающихся превышает 200 тыс. человек,— педагогика. Рейтинг вузов в этой сфере имеет ярко выраженный региональный уклон: как и годом ранее, 17 вузов из топ-20 расположены за пределами Москвы. В тройке лидеров обошлось без изменений — пьедестал заняли Московский городской педагогический университет, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Методика формирования предметных рейтингов вузов

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной, общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие? Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов.

Для включения вуза в шорт-лист по конкретному направлению вуз должен осуществлять набор студентов на первый курс, а кроме того, численность обучающихся на всех курсах по рассматриваемому направлению должна быть не ниже порогового значения в диапазоне от 100 до 200 человек в зависимости от предметной области. Анализировались только головные вузы, филиалы университетов не рассматривались.

При оценке первой — образовательной — миссии университетов оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах, количество массовых онлайн-курсов.

Показатели группы «Наука» включают библиометрические показатели (публикации и их цитирование), согласно базам Web of Science, Scopus и РИНЦ, доход от исследований c поправкой на масштаб, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, а также удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки.

При оценке третьей, общественной миссии вузов учитывались как предметные, так и институциональные показатели, имеющие отношение к вузу в целом. Так, на предметном уровне велось сравнение по показателям, измеряющим вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся по направлению в масштабах страны, долю зачисленных целевиков, долю студентов первого курса из других регионов. Критерии институционального уровня, также используемые в группе «Общество»: объем дохода от программ дополнительного образования и количество прошедших обучение по ним, многообразие знания на уровне вуза (количество программ, по которым ведется прием), аудитория сайта вуза и количество подписчиков в социальных сетях, а также частота упоминаний вуза в СМИ.

Из-за характерных особенностей, свойственных различным предметным сферам, в рейтингах используются разные наборы показателей и разные веса. Подробная методика и полная версия рейтинговых таблиц размещены на сайте рейтинговой группы RAEX.

Алексей Ходырев, исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» рейтингового агентства RAEX

В предметные рейтинги RAEX вошли 164 вуза из 42 регионов России

Москва41
Санкт-Петербург23
Республика Татарстан9
Новосибирская область5
Республика Башкортостан5
Ростовская область5
Нижегородская область5
Саратовская область5
Краснодарский край4
Воронежская область4
Белгородская область3
Волгоградская область3
Московская область3
Ивановская область3
Пермский край3
Самарская область3
Свердловская область3
Томская область3
Тюменская область3
Иные регионы (1-2 вуза)23

Предметные рейтинги: математика, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
44Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
57Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
6-Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
76Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
812Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
98Университет ИТМО
105Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: физика, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
34Санкт-Петербургский государственный университет
43Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
55Университет ИТМО
611Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
76Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
89Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
97Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: химия, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
44Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
55Казанский (Приволжский) федеральный университет
67Национальный исследовательский Томский государственный университет
76Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
8-Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
99Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
1010Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: география, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Казанский (Приволжский) федеральный университет
44Национальный исследовательский Томский государственный университет
5-Дальневосточный федеральный университет
65Южный федеральный университет
76Тюменский государственный университет
88Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
910Пермский государственный национальный исследовательский университет
1013Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: биология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
34Национальный исследовательский Томский государственный университет
43Казанский (Приволжский) федеральный университет
55Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
6-Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
76Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
87Южный федеральный университет
99Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
108Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: информационные технологии, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
33Университет ИТМО
45Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
54Санкт-Петербургский государственный университет
66Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
77Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
88Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
99Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
1019Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: строительство, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
12Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
21Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
33Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
4-Санкт-Петербургский горный университет
54Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
66Дальневосточный федеральный университет
79Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
88Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
95Сибирский федеральный университет
1010Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: электроника, радиотехника и системы связи, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
2Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
3Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
4Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
5Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
6Университет ИТМО
7Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)
8Национальный исследовательский университет МИЭТ
9Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
10Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский Томский политехнический университет
22Национальный исследовательский университет МЭИ
36Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
44Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
53Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
65Санкт-Петербургский горный университет
77Новосибирский государственный технический университет
89Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)
910Дальневосточный федеральный университет
108Сибирский федеральный университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: ядерная энергетика и технологии, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
22Национальный исследовательский Томский политехнический университет
34Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
43Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
55Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
66Национальный исследовательский университет МЭИ
77Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
89Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
910Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина
10-Севастопольский государственный университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: машиностроение и робототехника, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
22Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
33Университет ИТМО
45Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
54Национальный исследовательский Томский политехнический университет
66Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
78Санкт-Петербургский горный университет
87Национальный исследовательский Томский государственный университет
99Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
1011Национальный исследовательский университет МЭИ

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: химические технологии, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский Томский политехнический университет
22Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
34Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
43Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
55Университет ИТМО
67Казанский национальный исследовательский технологический университет
76Санкт-Петербургский горный университет
88Дальневосточный федеральный университет
99Уфимский государственный нефтяной технический университет
1011МИРЭА — Российский технологический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: биотехнологии и биоинженерия, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
34Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
43Университет ИТМО
57Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
65Национальный исследовательский Томский политехнический университет
76Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
88Дальневосточный федеральный университет
99Казанский национальный исследовательский технологический университет
1010Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: экология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2-Санкт-Петербургский государственный университет
32Санкт-Петербургский горный университет
48Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
57Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
64Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
73Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
810Южный федеральный университет
96Казанский (Приволжский) федеральный университет
105Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: нефтегазовое дело, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
12Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
21Санкт-Петербургский горный университет
33Национальный исследовательский Томский политехнический университет
44Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
56Казанский (Приволжский) федеральный университет
67Сибирский федеральный университет
78Уфимский государственный нефтяной технический университет
89Дальневосточный федеральный университет
95Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
1011Казанский национальный исследовательский технологический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: геология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский горный университет
33Санкт-Петербургский государственный университет
44Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
55Национальный исследовательский Томский политехнический университет
67Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
76Национальный исследовательский Томский государственный университет
89Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
98Казанский (Приволжский) федеральный университет
1010Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: технологии материалов, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
22Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
34Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
43Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
56Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
67Санкт-Петербургский горный университет
75Национальный исследовательский Томский политехнический университет
88Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
910Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
1011Сибирский федеральный университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: техника и технологии наземного транспорта, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
3Российский университет транспорта (МИИТ)
4Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
5Санкт-Петербургский горный университет
6Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
7Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
8Сибирский федеральный университет
9Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
10Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: авиационная и ракетно-космическая техника, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
22Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
34Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ
43Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
55Национальный исследовательский Томский государственный университет
67Пермский национальный исследовательский политехнический университет
79Новосибирский государственный технический университет
810Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова
98Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
1017Иркутский национальный исследовательский технический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: кораблестроение и водный транспорт, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
2Дальневосточный федеральный университет
3Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
4Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
5Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
6Калининградский государственный технический университет
7Волжский государственный университет водного транспорта
8Севастопольский государственный университет
9Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского
10Мурманский государственный технический университет

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Предметные рейтинги: технологии легкой промышленности, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Казанский национальный исследовательский технологический университет
22Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
34Уфимский государственный нефтяной технический университет
43Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
55Омский государственный технический университет
66Ивановский государственный политехнический университет

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Предметные рейтинги: медицина, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
22Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России
33Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
44Санкт-Петербургский государственный университет
55Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России
67Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России
76Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России
88Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России
99Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

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Предметные рейтинги: фармация, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России
4Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
5Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России
6Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России
7Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России
8Белгородский государственный национальный исследовательский университет
9Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России
10Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России

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Предметные рейтинги: сельское хозяйство, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева
2Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
3Ставропольский государственный аграрный университет
4Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
5Башкирский государственный аграрный университет
6Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина
7Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
8Казанский государственный аграрный университет
9Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова
10Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина

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Предметные рейтинги: ветеринария и зоотехния, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины
2Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА им. К.И. Скрябина
3Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
4Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева
5Российский биотехнологический университет*
6Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
7Башкирский государственный аграрный университет
8Ставропольский государственный аграрный университет
9Новосибирский государственный аграрный университет
10Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова

*Бывший Московский государственный университет пищевых производств.

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Предметные рейтинги: психология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
23Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
32Санкт-Петербургский государственный университет
44Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
56Национальный исследовательский Томский государственный университет
65Московский государственный психолого-педагогический университет
78Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
87Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России
910Казанский (Приволжский) федеральный университет
109Южный федеральный университет

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Предметные рейтинги: экономика, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
22Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
34Финансовый университет при правительстве РФ
43Санкт-Петербургский государственный университет
55Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
66Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
79МГИМО МИД России
87Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
911Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
108Российская экономическая школа

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Предметные рейтинги: менеджмент, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
22Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
33Санкт-Петербургский государственный университет
45Финансовый университет при правительстве РФ
54Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
66Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
77Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
811Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
99МГИМО МИД России
1010Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

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Предметные рейтинги: социология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
44Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
58Финансовый университет при правительстве РФ
69Казанский (Приволжский) федеральный университет
75Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
86МГИМО МИД России
97Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
10-Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: право, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Санкт-Петербургский государственный университет
22Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
33Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
45МГИМО МИД России
56Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
64Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
77Финансовый университет при правительстве РФ
88Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
99Национальный исследовательский Томский государственный университет
1013Российский государственный университет правосудия

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: политология и международные отношения, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Санкт-Петербургский государственный университет
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
4МГИМО МИД России
5Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
6Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
7Финансовый университет при правительстве РФ
8Национальный исследовательский Томский государственный университет
9Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
10Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: филология и журналистика, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
33Санкт-Петербургский государственный университет
44Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
59Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
65Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
78МГИМО МИД России
86Казанский (Приволжский) федеральный университет
97Национальный исследовательский Томский государственный университет
1010Московский городской педагогический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: педагогическое образование (педагогика), 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский городской педагогический университет
22Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
33Казанский (Приволжский) федеральный университет
45Московский педагогический государственный университет
54Южный федеральный университет
614Дальневосточный федеральный университет
76Сибирский федеральный университет
88Государственный университет просвещения*
913Московский государственный психолого-педагогический университет
1011Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

*Бывший Московский государственный областной университет.

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: лингвистика и иностранные языки, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
46Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
55Московский государственный лингвистический университет
64Национальный исследовательский Томский государственный университет
77Казанский (Приволжский) федеральный университет
810Московский городской педагогический университет
99Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
1013Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Предметные рейтинги: история и археология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
44Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
57Национальный исследовательский Томский государственный университет
65Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
710Казанский (Приволжский) федеральный университет
86Российский государственный гуманитарный университет
98Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
109Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

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