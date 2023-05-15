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Умер актер из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов

В возрасте 79 лет умер советский актер Владимир Кузнецов, сообщает театр «Ленком». Там уточнили, что он скончался 12 мая. Причина смерти не указана.

«Прощание с Владимиром Алексеевичем состоится 16 мая в 12:00 в траурном зале Боткинской больницы»,— говорится в пресс-релизе на странице театра во «ВКонтакте».

Владимир Кузнецов работал в «Ленкоме» в течении 45 лет — с 1969 по 2014 годы. Он пришел туда после окончания школы-студии МХАТ. Сыграл в нескольких спектаклях режиссеров Марка Захарова и Андрея Тарковского, в числе постановок — «Юнона и Авось», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль», «Автоград-XXI», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Жестокие игры», «Королевские игры».

За свою карьеру снялся в 40 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных проектов с его участием — «Пир во время чумы» (1974 год), «Юнона и Авось» (1983), «Битва за Москву» (мини-сериал, 1985), «Тихое следствие» (1986), «Трагедия 20-го века» (сериал, 1993–1994), «24 часа» (2000), «Сыщики» (2001–2005), «Рублевка live» (сериал, 2005), «Девять жизней Нестора Махно» (сериал, 2006), «Даешь молодежь!» (2009–2013), «Последняя статья журналиста» (2016), «Янычар» (сериал, 2020), «Беренштейн» (2021).

Лаура Кеффер

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