Вучич анонсировал свою отставку с поста главы правящей партии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни покинет пост главы правящей Сербской прогрессивной партии. Планируется, что официально об отставке и других кадровых решениях господин Вучич объявит 27 мая, на внеочередном заседании партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

«Через несколько дней я больше не буду президентом политической партии. Я объясню это на большом собрании»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по Kurir).

В ноябре 2022 года Александр Вучич говорил, что планирует отказаться от поста главы партии в пользу более молодого кандидата. Он возглавлял Сербскую прогрессивную партию с 2012 года, а пост президента занимает с 2017-го. В 2014–2017 годах занимал должность премьер-министра Сербии.

Лусине Баласян