Строительство нового корпуса Пермского медицинского колледжа оценили в 276 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на строительство лабораторного корпуса при ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Как указано в техническом задании, объект требуется построить на площадке колледжа в Индустриальном районе Перми, на ул. Баумана, 24. Площадь четырехэтажного здания составит 2,4 тыс.кв.м. В корпусе смогут заниматься 207 учащихся. К работам необходимо приступить 6 июня 2022 года, и завершить их к 6 декабря 2024 года.

Максимальная цена контракта определена в 276,2 млн руб. Победителя конкурса определят 26 мая.