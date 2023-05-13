Возле Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Его интенсивность составила 2–3 балла, сообщило региональное управление МЧС. Разрушений и пострадавших нет.

Сейсмособытие произошло в 2 км от города Туапсе на глубине 10 км. В единую дежурную диспетчерскую службу поступило 26 звонков от населения о толчках.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю. От администрации Туапсинского района привлечено восемь мониторинговых групп для обследования объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Леонид Уварчев