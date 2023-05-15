Подписать в трех местах

После долгих споров ведомства договорились о правилах идентификации лиц для проведения собраний акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью в дистанционном формате. Подготовленные Минэкономики и ЦБ поправки предполагают возможность использования как усиленной квалифицированной, так и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УКЭП и УНЭП). При этом те, для кого такие способы идентификации дороги или сложны, до конца 2026 года для участия в онлайн-собраниях смогут использовать и простую электронную подпись, но с применением биометрии. В Минэкономики рассчитывают, что изменения позволят оптимизировать затраты АО и ООО на проведение собраний и предотвратят подделку результатов голосований их участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Правительственные поправки к законам об акционерных обществах и ООО, легализующие практику проведения собраний акционеров и участников обществ в онлайн-формате, находятся в высокой степени готовности, сообщила в ходе Петербургского юридического форума заместитель директора департамента корпоративного регулирования Минэкономики Раиса Севастьянова.

Как пояснял ранее «Интерфакс», работа Минэкономики и ЦБ над поправками затянулась из-за споров о требованиях к подписанию бюллетеней для таких собраний и к идентификации участвующих в них лиц. ФСБ предлагала проводить проверку с помощью биометрических данных и квалифицированной электронной подписи, однако весной прошлого года служба согласилась на использование и неквалифицированной подписи. «Самая большая сложность, с которой мы столкнулись,— каким образом следует зафиксировать волеизъявление акционера или участника»,— подтвердила в пятницу Раиса Севастьянова. По ее словам, УКЭП может быть слишком дорогой для физических лиц, а простая подпись не защищена от возможности злоупотреблений со стороны эмитента.

Получившиеся в итоге поправки согласованы со всеми заинтересованными сторонами, пояснили “Ъ” в Минэкономики. Для идентификации предусматривается применение как УНЭП, так и УКЭП. При этом будет установлен переходный период для использования и простой электронной подписи вплоть до конца 2026 года, но в этом случае потребуется идентификация посредством биометрических данных либо через программу ID Point с применением загранпаспорта с биометрией. Правильная идентификация и аутентификация предотвратит подключение к собранию посторонних для общества или ООО лиц и защитит от подделки результатов голосования, подчеркнула в пятницу представитель Минэкономики.

Предложения ведомства будут оформлены в виде поправок сразу ко второму чтению законопроекта депутата Владислава Резника о внесении изменений в закон об АО. Этот законопроект предусматривает возможность проведения очного общего собрания акционеров и участников ООО полностью в онлайн-формате. В Минэкономики отмечают, что такой формат позволит оптимизировать затраты на проведение заседаний и упростить проведение корпоративных процедур. Кроме того, он удобен для акционеров, проживающих далеко от места собрания.

«Дистанционное проведение собраний действительно может существенно упростить подписание документов в АО с большим количеством участников и устранит необходимость приезжать на них в ситуациях, когда уставом и законом устанавливаются требования обязательности общего собрания,— говорит партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин.— Однако этот вопрос может и не быть критически важным для организации либо в ситуации, когда у АО в принципе нет офиса и все его участники разбросаны по разным регионам и странам». Эксперт отмечает, что возможность электронного голосования не исключает необходимости параллельного проведения бумажной работы, так как никто не может заставить человека пользоваться электронной подписью. «Поэтому, возможно, для кого-то будет проще не дублировать, а сразу все делать на бумаге, без достаточно дорогостоящего внедрения IT-решений»,— полагает он.

Венера Петрова