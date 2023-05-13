Байден заявил о готовности США ликвидировать запасы химического оружия к осени

Американская администрация готова в ранее поставленные сроки ликвидировать все свое химическое оружие, заявил президент Джо Байден. Власти США в прошлые годы неоднократно говорили о планах завершить процесс к сентябрю 2023-го.

Президент США выступил с заявлением в преддверии Пятой конференции государств — участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия, которая состоится в Гааге 15–19 мая. «Работая вместе над достижением нашей общей цели, США подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности»,— говорится в заявлении господина Байдена на сайте Белого дома.

Президент США при этом обвинил в Сирию и Россию в применении химического оружия. Власти Дамаска и Москвы неоднократно отрицали такие обвинения. Власти РФ ранее обвиняли США в подготовке провокаций, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Ее участники берут на себя обязательства не производить, не применять такое оружие и уничтожить все его запасы. Участниками Конвенции на данный момент являются больше 190 стран, в том числе США и Россия. Москва отчиталась о полной ликвидации запасов в 2017 году.

Леонид Уварчев