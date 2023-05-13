«Если мы не хотим погибнуть, мы должны научиться жить в мире»

«7 мая Германия капитулировала. Объявление было сделано 8 мая, в мой 61-й день рождения… Позднее была согласована встреча, Черчилль, Сталин и я встретились в Потсдаме, в Германии. Тем временем в пустыне Нью-Мексико произошел первый атомный взрыв. Война с Японией продолжалась. Я принял решение использовать атомную бомбу, чтобы покончить с этим. Я принял это решение, будучи убежденным, что это спасет сотни тысяч жизней — как японцев, так и американцев».

Из прощального обращения президента к американскому народу, 15 января 1953 года.