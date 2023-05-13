«Если мы не хотим погибнуть, мы должны научиться жить в мире»

«Ъ» продолжает собирать цитаты политиков времен Холодной войны о послевоенной реальности, конфликте систем и мирном сосуществовании. Герой 3-го выпуска — 33-й президент США Гарри Трумэн.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О применении ядерной бомбы
«7 мая Германия капитулировала. Объявление было сделано 8 мая, в мой 61-й день рождения… Позднее была согласована встреча, Черчилль, Сталин и я встретились в Потсдаме, в Германии. Тем временем в пустыне Нью-Мексико произошел первый атомный взрыв. Война с Японией продолжалась. Я принял решение использовать атомную бомбу, чтобы покончить с этим. Я принял это решение, будучи убежденным, что это спасет сотни тысяч жизней — как японцев, так и американцев».
Из прощального обращения президента к американскому народу, 15 января 1953 года.
О целях ООН
«Мы больше не можем позволять какой-либо нации или группе наций пытаться решить свои споры с помощью бомб и штыков… Если мы не хотим вместе погибнуть на войне, мы должны научиться жить вместе в мире».
Из речи на открытии первой конференции ООН в Сан-Франциско, 25 апреля 1945 года.
О капитуляции Японии
«Мы не забудем Перл-Харбор… Зло, совершенное японскими военачальниками, невозможно ни исправить, ни забыть. Но у них отняли способность разрушать и убивать. Их армии и то, что осталось от их флота, теперь бессильны… Свободный народ со свободными союзниками, способными разработать атомную бомбу, может использовать те же навыки, энергию и решимость, чтобы преодолеть все предстоящие трудности… мы смотрим в будущее и все его опасности с большой уверенностью и большой надеждой. Вместе с ООН мы можем построить мир во всем мире, основанный на справедливости, честности и терпимости».
Из радиообращения к жителям США, 1 сентября 1945 года.
О внешней политике
«Семена тоталитарных режимов распространяются и растут в злой почве бедности и борьбы. Они достигают своего полного роста, когда надежда людей на лучшую жизнь умерла. Мы должны поддержать эту надежду. Свободные народы мира обращаются к нам с просьбой в поддержании их свободы. Если мы колеблемся в нашем лидерстве, мы можем подвергнуть опасности мир во всем мире. И, конечно, мы подвергнем опасности благосостояние нашей нации».
Из речи перед Конгрессом США, названной впоследствии «Доктриной Трумэна», 12 марта 1947 года.
О нации
«Ни одна нация на этом земном шаре не должна мыслить более интернационально, чем Америка, потому что она была построена всеми нациями».
Из выступления в Чикаго, 17 марта 1945 года.
О различиях систем
«Коммунизм основан на убеждении, что человек настолько слаб и неадекватен, что не может управлять собой и поэтому требует правления сильных хозяев. Демократия основана на убеждении, что человек обладает моральными и интеллектуальными способностями, а также неотъемлемым правом управлять собой разумно и справедливо… Коммунизм считает, что мир настолько разделен на противоборствующие классы, что война неизбежна. Демократия считает, что свободные нации могут справедливо урегулировать разногласия и поддерживать прочный мир».
Из речи в ходе инаугурации на второй президентский срок, 20 января 1949 года.
О целях НАТО
«Этот договор представляет собой простой документ. Нации, подписавшие его, обязуются соблюдать миролюбивые принципы ООН, поддерживать дружественные отношения и экономическое сотрудничество друг с другом, консультироваться друг с другом всякий раз, когда территории или независимости какой-либо из них угрожает опасность, и приходить на помощь любой из них, кто может быть атакован. Это простой документ, но, если бы он существовал в 1914 и 1939 годах при поддержке представленных здесь сегодня народов, я думаю, он предотвратил бы акты агрессии, приведшие к двум мировым войнам».
Из обращения на подписании Североатлантического договора, 4 апреля 1949 года.
О Корейской войне
«Если мы позволим Республике Корея пойти ко дну, следующей будет какая-то другая страна, а потом еще одна. И все время мужество и уверенность свободного мира будут угасать, как это было в 1930-х годах… Принять решение снова отправить в бой американских мальчишек было непростым… вопрос заключался в том, будут ли боевые действия в ограниченном районе сейчас, или в гораздо большем масштабе позже, будут ли потери сейчас или намного больше позже. Итак, было принято решение — решение, которое я считаю самым важным за все то время, когда я был президентом США. Там, где раньше свободные люди не выдержали испытаний, мы выстояли. Коммунисты увидели, как их надежды на легкое завоевание рухнули».
Из прощального обращения президента к американскому народу, 15 января 1953 года.
О сроках Холодной воны
«Коммунистический мир обладает большими ресурсами и выглядит сильным. Но в их обществе есть фатальный изъян. У них безбожная система, система рабства; в нем нет свободы, нет согласия. Железный занавес, тайная полиция, постоянные чистки — все это симптомы большой основной слабости — страха правителей перед собственным народом… По мере того как свободный мир становится сильнее, привлекательнее для людей по обе стороны Железного занавеса и по мере того как советские надежды на легкую экспансию блокируются, тогда в советском мире должно наступить время перемен...».
Из прощального обращения президента к американскому народу, 15 января 1953 года.
О третьей мировой войне
«Почему бы нам не выдвинуть ультиматум, не объявить тотальную войну, не сбросить атомную бомбу? Для большинства американцев ответ довольно прост: мы не созданы такими. Наша цель — мир, справедливость и свобода. Мы не можем по своей воле нарушать те самые принципы, которые мы стремимся защищать. Вся цель того, что мы делаем, состоит в том, чтобы предотвратить Третью мировую войну… Мы не единственная нация, которая учится использовать силу атома... Развязывание атомной войны совершенно немыслимо для разумных людей».
Из прощального обращения президента к американскому народу, 15 января 1953 года.