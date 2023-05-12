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В Ярославле начинается четвертый этап модернизации общественного транспорта

С 13 по 27 мая в Ярославле пройдет четвертый этап модернизации общественного транспорта, в ходе которого новые автобусы выйдут еще на 10 маршрутов, сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«Мы приступаем к предпоследнему этапу модернизации транспорта в Ярославле и Ярославском районе. Завтра "Яавтобусы" выйдут еще на 10 основных маршрутов. Таким образом, автопарк обновится уже на 80%. За первый месяц работы новые автобусы перевезли свыше 3 млн пассажиров»,— рассказал губернатор Михаил Евраев.

По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, до 27 мая на линии выйдут 110 новых автобусов. В ходе четвертого этапа замена произойдет на маршрутах №1, 13, 23, 30, 39, 41, 56, 57, 62, 79.

Департамент продолжит контролировать работу по модернизации автотранспорта, а также информированию пассажиров, которые могут ознакомиться с новым расписанием на сайте МУП ГПТ «Яргортранс» и в мобильном приложении «Ярославская область. Транспорт».

Как пояснили в департаменте, в новых автобусах доступны современные способы безналичной оплаты: с помощью транспортной «Якарты», банковских карт «Мир», «Visa», «Mastercard», персонифицированной электронной транспортной карты, смартфона, проездных билетов, мобильного приложения. Напомним, что модернизация общественного транспорта осуществляется по инициативе правительства области.

Антон Голицын

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