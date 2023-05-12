Мэр Анапы Василий Швец решил вступить в ряды казаков

Мэр Анапы Василий Швец решил пополнить ряды Кубанского казачьего войска. Об этом он заявил на пресс-конференции. Присяга пройдет в день Святой Троицы (4 июня), сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Глава города считает, что сейчас роль казачества очень высока, особенно в работе с молодежью и вопросах патриотического воспитания.

Анапское районное казачье общество несколько раз признавалось лучшим в Таманском отделе Кубанского казачьего войска. Сейчас оно объединяет около 2,8 тыс. казаков.

В городе двум школам и четырем детсадам происвоено звание казачьих. В них создано более 140 казачьих классов и групп. Кроме того, в микрорайоне Алексеевском новую школу назвали в честь легендарного атамана Алексея Безкровного. Также с 2023 года в честь него в городе будут проводить поминовения, посвященные всем погибшим за страну воинам.

Татьяна Ручкина

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