Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила создать конвенцию по защите традиционной семьи

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова заявила о необходимости создать международную конвенцию по защите традиционной семьи, для того чтобы западные «мутации» не проникали в законодательства государств, заинтересованных в сохранении традиционных ценностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хочу предложить инициативу, которую я бы и предложила обсудить и, конечно же, по возможности включить в резолюцию, а именно создание международной конвенции по защите традиционной семьи»,— сказала госпожа Кузнецова в ходе сессии «Семейные ценности в фокусе мировой политики: векторы правового регулирования» на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Вице-спикер заявила, что у международного сообщества есть огромный запрос на то, чтобы «дикие мутации» не проникали в законодательства государств, которые не считают это правильным. По ее мнению, международный документ мог бы стать «фильтром», который защитит страны, выступающие за сохранение традиционных ценностей.

Вступившие в силу в 2020 году поправки к Конституции РФ закрепили «защиту института брака как союза мужчины и женщины». В октябре 2021 года Госдума закрепила соответствующее положение Конституции в Семейном кодексе.

9 ноября 2022 года президент России Владимир Путин указом утвердил «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе, в частности, сказано, что «идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая... разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Эрдни Кагалтынов