В Госдуму внесут законопроект, разрешающий строить туробъекты на виноградопригодных землях

На следующей неделе в Госдуму внесут законопроект о разрешении строительства туробъектов на виноградопригодных землях. Об этом сообщил член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Кондратенко в ходе I Форума винного туризма в Абрау-Дюрсо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минсельхоза Кубани Фото: пресс-служба Минсельхоза Кубани

«Инициатива звучит достаточно давно. И мы в целом говорили в свое время и с Госдумой, чтобы разрешить на сельхозземлях строить туристические объекты в ограниченном количестве, на определенной части этой земли. Это туристический сегмент, он требует больших вложений»,— прокомментировал законопроект владелец ПАО «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Дополнить федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» разрешением строить на виноградопригодных землях объекты винного туризма предложил в декабре 2021 года замгубернатора Кубани Андрей Коробка, курирующий развитие сельского хозяйства региона. Проект разработали сенаторы Владимир Бекетов, Алексей Кондратенко и Валерий Васильев.

Документ предполагает размещение не только объектов капитального и некапитального строительства, но и других сооружений для производства винодельческой продукции и предоставления услуг винного туризма. В минсельхозе считают, что вносимые изменения позволят развивать энотуризм на Кубани.

Наталья Решетняк, Татьяна Ручкина

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