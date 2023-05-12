Возбуждено новое уголовное дело после падения карусели в Оренбурге

Следователи по материалам прокуратуры возбудили новое уголовное дело из-за падения карусели с людьми в Оренбурге. Преступление квалифицировано по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщило СУ СКР по Оренбургской области.

Уголовное дело было возбуждено после того, как выяснилось, что за ежегодную оценку технического состояния и освидетельствования аттракциона «Цепочная карусель» до его эксплуатации отвечали работники ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок». Компания базируется в Краснодаре.

Сейчас расследование продолжается. В региональном СУ СКР «Ъ» рассказали, что, скорее всего, подозреваемые по уголовному делу из числа сотрудников краснодарского центра безопасности аттракционов будут установлены на следующей неделе.

Карусель с людьми рухнула 6 мая в парке 50-летия СССР в Оренбурге. В результате происшествия пострадали 20 человек, том числе 12 детей. В крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя девушка. Еще один ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Силовики провели обыски и задержали подозреваемых: руководителей ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», а также директора парка аттракционов. Они помещены под арест.

Также следствие не исключает, что новыми подозреваемыми по уголовному делу могут стать представители администрации Оренбурга.

Подробнее — в материале «Ъ» «Карусель оформили по двум статьям».

Георгий Портнов, Самара