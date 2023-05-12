Кроссовки Yeezy стали обузой для Adidas

Adidas не может распродать кроссовки от Канье Уэста, на складах скопилось товара на $1,3 млрд, пишет The Wall Street Journal. Компания уже несколько месяцев думает, что делать с миллионами пар Yeezy и даже рассматривала вариант их уничтожения. В итоге в Adidas решили попытаться их продать, а вырученные деньги направить на благотворительность, в частности, тем, кто пострадал от антисемитских высказываний Канье Уэста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Blackwell / AP Фото: Rebecca Blackwell / AP

Скорее всего, в Adidas еще не приняли решение и хотят проверить реакцию аудитории перед выбором стратегии, отметила глава ритейл-департамента компании CORE.XP Марина Малахатько:

«Конечно же, утилизация товарного запаса либо другие манипуляции с ним должны быть отражены в публичной отчетности компании, ей придется обнародовать эти убытки. Это большая корпорация, за ней пристально следят, тем более она работает в fashion-индустрии. То есть любой репутационный удар нужно умножать на три по их выручке и прибыли.

Поэтому для них сейчас очень важно понять общественное настроение, правильную ли они стратегию выбрали, решив эту партию кроссовок продать с прицелом на благотворительность».

Но реализовать миллионы пар Yeezy будет непросто, ведь они теперь не в тренде, подчеркнула автор Telegram-канала «Мамкина модница» Инна Комбарова: «Теперь все хотят обычные модели Sambo и Gazelle, которые раньше стояли на полке в любом магазине Adidas. Теперь же их можно приобрести только через байеров и так далее.

Я думаю, что компании надо вообще забыть про эту историю с Yeezy и Канье Уэстом, потому что больше года прошло. Кроссовки уже никому не интересны даже в качестве какой-то истории.

Все модники поставили их на полку, и никто не знает, зачем их хранить. Я думаю, что Adidas может просто раздать эту партию».

В итоге скорее всего компания направит этот товар в развивающиеся страны, считает редакционный директор издания Blueprint Александр Перепелкин:

«Вряд ли корпорация будет тратить дополнительный рекламный бюджет на то, чтобы продвигать эту модель. Скорее всего мы увидим ее в обширной сети дисконт-магазинов, которые есть у Adidas по всему миру. Но вряд ли речь пойдет об особенно чувствительных рынках, вероятно, товар поступит в неприоритетные регионы. Скорее всего кроссовки отправят в Китай, куда Adidas не так давно вернулся, а также в страны СНГ и Индию».

Компания Adidas разорвала контракт с Канье Уэстом в октябре 2022 года после серии антисемитских высказываний. Тогда корпорация оценивала возможный ущерб в $246 млн, в феврале Adidas повысил оценку до $750 млн.

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Иван Корякин