Экс-футболист «Химок» Александр Каракин погиб в ДТП

Бывший футболист «Химок» Александр Каракин в ходе уличных гонок попал в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. В больнице от полученных травм спортсмен скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Московской области / ТАСС Фото: Прокуратура Московской области / ТАСС

По данным экстренных служб, Александр Каракин находился за рулем Nissan GTR. Авария произошла после гонок, которые устроили владельцы спортивных автомобилей. По данным ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло в 01:25.

Информацию о том, что в ночь на 12 мая на автодороге «М-1 Беларусь» произошла авария, подтвердили в прокуратуре московской области. Однако имя водителя в сообщении ведомства не уточняется.

«По предварительным данным, сегодня в ночное время в районе 29 км автодороги "М-1Беларусь" водитель автомобиля марки "Ниссан GTR" не справился с управлением и совершил наезд на отбойное ограждение. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных телесных повреждений скончался»,— говорится в сообщении.

Александру Каракину было 32 года. Он выступал за подмосковный футбольный клуб «Химки», а также за фарм-клубы московских «Динамо» и «Спартак». Профессиональную карьеру спортсмен завершил в 2018 году.

Милена Костерева