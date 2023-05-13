Строителям засчитают проезды

Краевые власти и администрация Перми ввели новые требования для застройщиков о передаче муниципалитету улично-дорожной сети в жилых комплексах. Девелоперов, заключающих с мэрией соглашения о развитии социнфраструктуры, обяжут также разрабатывать документацию по планировке территории под будущие ЖК. В краевом минимуществе новые требования к застройщикам объясняют судебным процессом с «Сатурн-Р», который требует с мэрии почти 260 млн руб. за изъятие участков под дорогами в скандальном ЖК «Арсенал». Участники строительного рынка одобряют введение новых требований, отмечая, что при комплексном освоении территории девелоперы обязаны возводить дороги и проезды к ЖК.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермские власти добавят застройщикам обязанностей при возведении жилых комплексов и подписании соглашений о развитии социнфраструктуры. О новых требованиях к девелоперам «Ъ-Прикамье» стало известно на одном из последних заседаний комиссии по землепользованию и застройке, когда участники заседания обсуждали концепцию жилого комплекса группы «Мегаполис» в Красных Казармах. Девелопер попросил повысить высотность строительства жилья на территории бывшей IV очереди ЖК «Арсенал» в Перми. Глава регионального минимущества Лариса Ведерникова сообщила, что теперь девелоперы, подписывающие с администрацией города соглашения о развитии социнфраструктуры, должны будут разрабатывать документацию по планировке территории. Компании обяжут также передавать муниципалитету улично-дорожную сеть в жилых комплексах и вокруг них.

«Пока не будет соглашений о разработке документации по планировке территории и передаче улично-дорожной сети в собственность города Перми, даже при наличии соглашения по “социалке” я не буду запускать решения правительства о смене зонирования»,— обратилась Лариса Ведерникова к присутствующим на комиссии застройщикам. При наличии таких соглашений краевые власти готовы согласовать с девелоперами освоение различных территорий. Министр напомнила про судебный процесс между «Сатурн-Р» и городскими властями, согласно которому застройщик ЖК «Арсенал» требует от мэрии не только изъять дороги в собственность, но и возместить за них 259,9 млн руб. убытков. Лариса Ведерникова заострила внимание на том, что «Мегаполису» в срочном порядке надо подписать второе соглашение, касающееся документации и улично-дорожной сети будущего комплекса.

«Сатурн-Р» возводил в микрорайоне Красные Казармы ЖК «Арсенал». В 2020 году компания захотела расторгнуть соглашение с краевыми властями о безвозмездной передаче городу построенных в ЖК школы и детсада и обратилась в суд. Суд отказал девелоперу в требованиях признать соглашение незаконным и постановил передать объекты муниципалитету. В суде «Сатурн-Р» также взыскивал с администрации Перми 259,9 млн руб. за изъятие семи участков в «Арсенале», используемых под улично-дорожную сеть. Помимо выплаты, истец требовал обязать мэрию принять в собственность указанные земли. Первая судебная инстанция отказала «Сатурн-Р» в его требованиях, апелляция оставила это решение в силе, а кассация в апреле 2023 года отменила решение арбитражного суда и отправила дело на новое рассмотрение. По данным картотеки суда, мэрия 27 апреля подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

Напомним, что сейчас девелоперы, желающие превысить при строительстве домов параметры высотности и плотности, должны заключать с мэрией соглашение о финансировании строительства соцобъектов в размере 4 тыс. руб. за 1 кв. м вводимого жилья.

В краевом минимуществе пояснили, что заключать соглашения с застройщиками о разработке документации по планировке территории и передаче улично-дорожной сети будет администрация Перми. Необходимость подписания этих соглашений образовалась из-за судебных разбирательств по дорогам в ЖК «Арсенал». Новые требования включат в соглашения о развитии социнфраструктуры. В документах будут прописывать обязанности девелопера по конкретным комплексам, например строительство учреждений образования, спорта, обустройство улично-дорожной сети и прочее — то же, что предусмотрено в рамках соглашений по комплексному развитию территорий.

В администрации Перми к моменту публикации свою позицию по новым требованиям для застройщиков представить не успели.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный обратил внимание, что ЖК «Арсенал», возведенный «Сатурн-Р»,— первый случай, когда на участке, находящемся в частной собственности, строился крупный ЖК с дорогами и проездами. Теперь на схожих условиях территорию бывшей IV очереди «Арсенал» (7 га) будет осваивать «Мегаполис». Господин Бесфамильный поддержал новые обязанности для застройщиков о разработке документации по планировке территории и передачу дорог при ЖК мэрии. «Считаю, это наглость — требовать с муниципалитета средства за выкуп дорог в жилом комплексе. Затраты на строительство различных объектов в комплексе девелопер закладывает в его себестоимость, здесь учитывается и возведение дорог, без которых нельзя ни продать, ни эксплуатировать квартиры в этих новостройках»,— прокомментировал собеседник судебный процесс администрации и «Сатурн-Р». По мнению господина Бесфамильного, в соглашениях с девелоперами надо предусмотреть соблюдение действующих нормативов по дорожному строительству. Дороги и проезды жилого комплекса должны быть качественными: иметь освещение, ливневую канализацию, тротуары и другие необходимые характеристики. «Если застройщик передаст городу некачественные дороги, на бюджет ляжет обязанность по приведению этих проездов и улиц в нормативное состояние»,— заметил гендиректор «Орсо групп».

По словам директора по развитию «Мегаполиса» Михаила Крепака, застройщики разрабатывают документацию по планировке территории, когда готовятся осваивать крупную площадку, и участки внутри нее будут иметь разное назначение: под дома, улично-дорожную сеть и прочее. Улично-дорожная сеть прокладывается в рамках комплексной жилой застройки, а не во время точечного строительства. «Мы планируем комплексное освоение квартала №272 и понимаем, что улично-дорожная сеть комплекса, которую группа безвозмездно передаст городу,— неотъемлемая часть нашего проекта»,— заверил Михаил Крепак. В девелоперской группе надеются заключить два соглашения по развитию социнфраструктуры и передаче дорог муниципалитету в течение месяца.

Евгения Ахмедова