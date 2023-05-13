Вирус набирает голоса

13 мая в Ливерпуле состоится финальный концерт 67-го конкурса эстрадной песни «Евровидение». Игорь Гаврилов собирается вместе со всей Европой наблюдать за поединком музыкантов и тиктокеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если судить по данным букмекеров, именно шведке Лорин светит победа в конкурсе этого года

Фото: REUTERS/Phil Noble, Phil Noble / Reuters Если судить по данным букмекеров, именно шведке Лорин светит победа в конкурсе этого года

Фото: REUTERS/Phil Noble, Phil Noble / Reuters

В результате двух полуфиналов в последний этап песенного состязания вышли 20 стран. Еще пять участниц финала — это страны—основательницы конкурса: Великобритания, Испания, Германия, Франция и Италия. Также в финал автоматически прошла победительница прошлого года Украина.

Любителям заголовков типа «Скандалы "Евровидения"» в этом году поживиться практически нечем. Пожалуй, самые жаркие споры вызвало чисто процедурное решение постановщиков, касающееся оглашения результатов голосования. Предполагалось, что в этот раз все участники полуфиналов и финала в момент оглашения количества набранных баллов будут находиться на сцене. Последовала негативная реакция как «еврофанов», так и самих артистов. Если уж лить слезы из-за решения профессионального и зрительского жюри, то лучше в собственной ячейке «зеленой комнаты», вместе с друзьями, продюсерами и танцорами, а не плечом к плечу с везунчиком-победителем. В результате решение отменили, все происходит как раньше.

Россия в этом году не имеет возможности голосовать за конкурсантов, так как в конкурсе не участвует уже второй год. Единственный шанс, который у нее был,— это влиться в «Остальной мир». Так названа виртуальная страна, которая существует с этого года и только в рамках «Евровидения». За небольшую плату можно проголосовать на специальном сайте, и голос будет учтен вместе с прочими голосами граждан неучаствующих стран. На пресс-конференции 10 мая исполнительный супервайзер «Евровидения» Мартин Остердаль заявил, что Россия не сможет воспользоваться этой опцией, но в качестве причины он назвал отсутствие в нашей стране работающих международных платежных систем. Это значит, что россияне, у которых все-таки есть работающие карты этих систем, могут, хоть и микроскопическим образом, повлиять на исход конкурса.

Помимо участников из славянских стран, которых наши соотечественники традиционно поддерживают на «Евровидении», они смело могут если не голосовать, то болеть за 20-летнюю уроженку эстонского города Нарвы Алику Милову — поклонницу Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) и Сергея Есенина, чей талант на одном из детских музыкальных конкурсов заметил Леонид Агутин. Алика Милова исполняет на конкурсе песню «Bridges», написанную ею вместе с голландскими и бельгийскими продюсерами. Ее номер в финале — 12-й.

Песня Алики прозвучит в блоке, состоящем из сильнейших конкурентов. Под 11-м номером — итальянец Марко Менгони. Вероятность его удачи букмекеры оценивают в скромный 1%. При этом его песня «Due Vite» — мощный и очень традиционный для итальянской эстрады номер, который точно порадует многих зрителей. А после Алики выступает финн Кяария.

Как и перед началом конкурса, в таблицах букмекеров сейчас лидирует шведская певица Лорин, причем вероятность ее победы и отрыв от конкурента — Кяарии — за время конкурса только увеличились. Однако популярность представителя Финляндии уже живет какой-то своей жизнью, независимой от конкурса. Музыкально его номер «Cha Cha Cha» наследует группе Little Big, а визуально создан с откровенным прицелом на популярность в TikTok. Пользователи этой соцсети разных возрастов записывают ролики с танцем Кяарии, к ним присоединилась и ведущая конкурса, звезда «Игры престолов» и «Теда Лассо» Ханна Уэддингем. На протяжении всего первого полуфинала она, словно подцепив какой-то вирус, повторяла движения певца.

Вообще, интрига нынешнего конкурса состоит не в том, кто конкретно победит, а в том, победит, условно говоря, Shazam или TikTok. Лорин представляет тех участников, которые сделали акцент на музыку. Кяария — тех, кто заботится прежде всего о вирусности своих видео. Первых на конкурсе пока больше, но чисто арифметически. Глядя на общий экстаз по поводу поющего среди деревянных поддонов Кяарии, полу-Халка, полу-Ильича из Little Big (Илья Прусикин признан в РФ иностранным агентом), понимаешь, что «Евровидение», которое до сих пор нередко называют «конкурсом домохозяек», вполне достоверно отражает тенденции сегодняшнего дня.

Однако есть тенденция, которая остается актуальной уже много лет. Тон «Евровидению» задает скандинавская и прежде всего шведская школа продюсирования и сонграйтинга. Кто бы ни оказался впереди, больше всего заработают шведские, норвежские и финские авторы и продюсеры.