Кушать продано

Как стало известно “Ъ”, по пять лет условно получили бизнесмены Курбан Абаев и Анатолий Боков, поставлявшие Минобороны системы контроля управления доступом и заказа питания (СКУ ДиЗП). Обоих признали виновными в хищении порядка 76 млн руб. при реализации госконтракта на поставку закупленных в Китае биометрических терминалов, в которые занесены данные каждого военнослужащего, пользующегося армейской столовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации госконтракта на поставку Минобороны СКУ ДиЗП Главное военное следственное управление СКР возбудило в апреле 2019 года. По данным “Ъ”, основанием для этого стали жалобы военных на проблемы с закупленными биометрическими терминалами. Системы, поставляемые в Минобороны с 2015 года, включают в себя сервер с биометрическими данными военнослужащих, сканер отпечатка пальца, биометрический датчик для их распознавания, принтер для распечатывания информации для продовольственной службы, а также два терминала — для повара и посетителей столовой.

Принцип работы СКУ ДиЗП, которая сейчас установлена во всех армейских столовых, рассчитанных на 150 и более человек, достаточно прост.

Военный при входе прикладывает палец к считывателю, и на экране отображается страничка с его данными. После этого он может выбрать дни, когда он придет в столовую на завтрак, обед или ужин, или, наоборот, временно сняться с довольствия, например, в связи с убытием в отпуск или в увольнение. В случае болезни за бойца внести данные может и командир, также имеющий доступ к заказам и их отмене. По данным Минобороны, внедрение этой системы позволяет ежегодно снижать бюджетные расходы на оплату продовольствия не менее чем на 1 млрд руб.

Первый контракт на поставку 602 комплектов был заключен IT-подрядчиком Минобороны АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (в 2022 году признан банкротом) с компанией «Ай-Теко» в мае 2015 года. Она, в свою очередь, в качестве субподрядчика привлекла фирму «Сонда Технолоджи» из Челябинской области. На закупку и внедрение оборудования из бюджета в общей сложности было выделено более 677 млн руб.

По версии следствия, с которой согласился и суд, директор департамента комплексных проектов компании «Сервионика» («дочка» «Ай-Теко») Курбан Абаев вступил в сговор с руководителем «Сонда Технолоджи» Анатолием Боковым. Фирма последнего, как следует из материалов дела, поставила «Ай-Теко» датчики считывания отпечатка пальца и программное обеспечение, позволяющее их распознавать, по завышенной на 76 млн руб. цене.

В ходе прений в Мещанском райсуде Москвы прокурор запросил для обвиняемых по пять лет колонии общего режима и штраф 700 тыс. руб. Судья Анна Майорова сочла возможным ограничиться более мягким наказанием — по пять лет условно и штрафом 500 тыс. руб. каждому фигуранту.

Своей вины в инкриминируемых деяниях господа Абаев и Боков не признали. Адвокат последнего Дмитрий Глазов заявил “Ъ”, что обстоятельства, легшие в основу обвинения, не доказаны.

«В общей сложности компания Бокова поставила "Ай-Теко" товар всего на 25 млн руб. Единственным недочетом оказался не соответствовавший техзаданию датчик считывания отпечатка пальца. Но после того как компания моего подзащитного доработала программное обеспечение, терминал стал работать корректно. Более того, программное обеспечение у компании Бокова Минобороны закупает до сих пор, но уже через другого подрядчика. Так что никаких оснований говорить о неисправном оборудовании или работе со сбоями нет»,— считает защитник.

По его словам, во время гарантийного обслуживания терминалов выяснялось, что в 99% случаев их выход из строя был связан с механическими воздействиями пользователей, например, сканеры заливали компотом или чаем.

Отметим, что изначально помимо коммерсантов в этом уголовном деле фигурировали и некие должностные лица Минобороны, установить которых, по данным “Ъ”, следствию так и не удалось.

Олег Рубникович