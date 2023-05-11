На Петербургском международном юридическом форуме 2023 года прошла сессия «Дети Донбасса: право на защиту», где главы министерств РФ обвиняли Запад в преступлениях против мирных жителей присоединенных российских территорий, обсуждали планы по денацификации Украины и упрекали зарубежных коллег в эксплуатации темы детей во время военных конфликтов. Также спикеры высказались о решении Международного уголовного суда (МУС), который объявил в розыск президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Модератором беседы выступил тележурналист Владимир Соловьев. С приветственным словом к участникам форума обратилась представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, первая из спикеров, кому господин Соловьев предоставил слово. Она сообщила, что тема беседы стала ответом на действия западных коллег, которые используют тему украинских детей, чтобы надавить на российскую элиту. При этом госпожа Захарова заявила: «Сейчас возникло колоссальное искушение для того, чтобы эту тему эксплуатировать по-разному и, в том числе, нечистоплотно. Мы этой темой занимались восемь лет, в практическом, прикладном плане: гуманитарная помощь, учебники, одежда, медикаменты, лечение там в регионах и лечение у нас. Обратите внимание, поправьте меня, если я не права, но я этой темой живу уже давно. Вспомните, все эти годы, был ли выбор, образ хоть одного ребенка, который бы стал символом политической кампании, был раскручен или был придуман мем? Не было!» По мнению госпожи Захаровой, это объясняется практической помощью огромному количеству детей.

Использование детей в выставках и рекламных кампаниях в России отличается от спекуляций Запада идеологически, уверена представитель МИДа. А действия наших властей являются контрагрументом на действия тех, кто старается использовать эту тему в угоду своих интересов, настаивает она.

Затем с речью выступил министр просвещения Сергей Кравцов, заявивший, что главная угроза современного мира и происходящего на Украине военного конфликта — это «искажение представления». По словам министра просвещения, проблемы Запада заключаются в серьезной пропаганде там и недостаточной пропаганде у нас. Корень проблемы, по его мнению, кроется в системе образования. В странах Евросоюза и на Украине детям в голову вносят «разрушительную идеологию».

«Корень нацизма — в системе образования. Нацизм и неонацизм возродился. Киевский режим воспитывал детей и хотел воспитать детей в Донбассе, Крыму и Севастополе, возрождая то, что было тогда. То, что мы считали уничтоженным. Поэтому самое главное — защита детей, это прежде всего нравственная защита»,— заявил господин Кравцов. Он также отметил, что Россия успешно противостоит пропаганде и побеждает в информационной войне благодаря системе образования и учителям. Больше к теме детей господин Кравцов не возвращался, рассказывая об ужасах чуждой идеологии и размышляя о необходимости создать нашу, правильную.

Модератор беседы Владимир Соловьев поинтересовался планами министерства относительно учителей. По мнению ведущего, учителя сейчас не подчиняются государству, а значит, не могут в полной мере нести идеи патриотизма и воспитывать учеников в рамках традиционных ценностей. Ранее учителя воспитывали квалифицированного потребителя, а не патриота, уверен телеведущий.

«Вы по большому счету говорите о том, что должна быть идеология, которая в нашей стране запрещена. А как преподавать в школах без идеологии непонятно <…>. Учитель он кто? Он государев что ли человек? Нет. Он не полицейский, не следователь, не военнослужащий. Он муниципальный человек, и вы не можете им командовать, у него свобода и представления»,— многозначительно констатировал господин Соловьев. После чего намекнул, что Министерству просвещения необходимо больше полномочий, чтобы установить жесткий контроль над учителями и сделать их «государевыми», что бы, по мнению господина Соловьева, это ни значило. Господин Кравцов с этим согласился.

Следующим выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, чья речь также мало затрагивала детей Донбасса, но прошлась по преступлениям международного сообщества. По данным СК РФ, с 2014-го по конец апреля 2023 года на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в результате боевых действий погибло более 5 тыс. человек, в том числе 138 несовершеннолетних, ранения получили 9528 мирных жителей, из них 444 несовершеннолетних. Самой маленькой жертве украинской агрессии в день гибели исполнилось только 27 дней. Александр Бастрыкин заявил, что стиль Вооруженных сил Украины — прикрываться живым щитом (мирными гражданами и социальными объектами — больницами, школами). Отдельной темой его речи стало решение судей МУС, которые выдали ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена.

«МУС принял безумное решение в отношении руководства страны и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка»,— заявил господин Бастрыкин, а также объявил, что следком скоро объявит в розыск судей МУС, выдавших ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой. Ранее СК возбудил против судей МУС уголовное дело.

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова к беседе присоединилась в онлайн-формате, пропустив выступления предыдущих спикеров. В своей речи она отвергла обвинения МУС и обвинила Украину в фейках о детях. По мнению омбудсмена, речи об насильственном усыновлении, о котором рассказывают зарубежные источники, не было. Все дети-сироты, эвакуированные с территории Украины и новых российских областей, попадали под опеку (не усыновление), а гражданство России, которое им якобы делали против воли, является дополнением к существующему гражданству, чтобы дети могли пользоваться социальными льготами и правами гражданина РФ. По достижении 18 лет эвакуированные дети сами должны решить, какое из двух гражданств они «оставят», заявила госпожа Львова-Белова.

«Мы видим постоянные провокации, спекуляции на теме детей. Использование их в политических целях. Дети, которых мы вывозили во время наступления (сил РФ) из-под обстрелов в безопасные места и отправляли на отдых в лагеря Крыма и Краснодарского края, опять стали разменной монетой. А международное сообщество кричит о том, что семьи были разлучены. На сегодня все дети вернулись домой, кроме шестерых. Я лично занималась этим вопросом. И мы привлекли Красный Крест, чтобы доставить этих детей родителям, которые сейчас находятся в странах Евросоюза. Мы доведем это дело до конца»,— заявила госпожа Львова-Белова.

Завершающее слово взял министр юстиции Константин Чуйченко. Эксперт отменил, что характер дискуссии не правовой, а нравственный. Это объясняется тем, что проблема соотношения права и морали сейчас совершенно видоизменяется, считает господин Чуйченко. О детях в своей речи он упоминал только косвенно. Зато заявил, что бывшие западные партнеры России растоптали институт международного права, в первую очередь наплевав на «священное» право частной собственности, а СВО является противостоянием традиционных ценностей Запада и России.

«В обоснование и для формирования мотива правонарушений, которые якобы совершались Россией, МУС указал “разрушение украинской идентичности”. А где они все были, когда Украина разрушала русскую идентичность жителей Донбасса, лишая их права на выражение своего мнения и российского сознания? (В чем заключалось лишение права на выражение мнения и что такое российское сознание, господин Чуйченко не ответил.— «Ъ-СПб»). Этих людей лишили права на русский язык. Поэтому все, что мы видим, иначе как вероломным коварством и подлостью не назовешь»,— сообщил министр юстиции.

Под конец сессии «Дети Донбасса: право на защиту» о маленьких жертвах боевых действий спикеры подзабыли. Но вывели идеологическую формулу борьбы с Западом в самом широком смысле слова. Эксплуатация детей западной стороной должна пресекаться на корню, а школьникам России должно прививаться чувство патриотизма. В остальном же взрослые позаботятся, чтобы «счастливое детство» проходило исключительно в рамках традиционных ценностей.

Екатерина Рязанова