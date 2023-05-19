Коронационный киш

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В Британии монарх по долгу службы ближе к богу, чем архиепископ Кентерберийский, и, по сути, по-настоящему нуждается в услугах англиканского топ-менеджера только дважды: на собственных похоронах и на коронации.

Несмотря на то что номинально король является высшим чиновником Англиканской церкви, корону он водружает на голову не самостоятельно (хотя в истории Англии были и такие случаи), а предоставляет это первосвященнику.

Происходит это в новейшей истории не часто. Целый отряд епископов Кентерберийских так и не держал никогда в руках венец Эдуарда Святого. Предыдущая такая возможность была 70 лет назад, в июне 1953-го, и, учитывая генетику Виндзоров, скорее всего, следующего раза ждать еще долго, если, конечно, Карл III не захочет сыграть в своего двоюродного деда Эдуарда VIII (который, впрочем, не был коронован) и отречься от престола. Много слов было сказано и написано о том, что Эдуард был для принца Чарльза ролевой моделью с его любовью к разведенной американке, которую он поставил выше престола. Однако блажен, кто смолоду был молод. Не исключено, что в период высокой зрелости (а восьмой десяток давно уже не старость по нынешним временам) Чарльз пересмотрел свои юношеские романтические взгляды на деда.

Это все высокие материи, но есть и низкие. Точнее, не низкие, а, скажем так, приземленные. Собственно, в стране, где монарх является крупнейшим землевладельцем это не так уж и маловажно.

Поэтому взглянем на меню и увидим, что центральным блюдом коронационных торжеств стал киш. Еда французского происхождения, как, впрочем, и сама тысячелетняя британская монархия.

Рецепт коронационного киша таков.

Муку надо смешать со щепоткой соли, холодным сливочным маслом и растопленным свиным салом (если сало очень соленое, соли в муку можно не добавлять). Протереть муку с жиром между пальцами так, чтобы получился пшеничный песок. Добавить немного жидкости (молока или воды) и замесить крутое тесто. Сделать из теста шар, завернуть его в пищевую пленку и поставить на полчаса в холодильник.

Дальше тесто раскатать до толщины 5 мм, вырезать круг размером на 5 см больше диаметра предполагаемой формы для запекания. Вырезать такой же круг из бумажного пергамента. Выложить тесто в форму, выложить поверх теста пергамент и насыпать примерно полкило мелких бобов или специальных керамических бобов для запекания. Они нужны, чтобы тесто в процессе не вздулось.

Поставить в духовку, разогретую до 180°C на полчаса.

Достать, высыпать бобы и наполнить форму начинкой, состоящей из сливок с рубленым шпинатом, взбитыми яйцами, эстрагоном, тертым сыром чеддер и зеленым горошком.

Поставить форму в печку еще на 20 минут.

Дать остыть и подавать холодным или горячим.

В коронационных меню принято искать какие-то тайные смыслы, послания к человечеству, намеки на цели и задачи грядущего царствования. Но, похоже, тут нет никаких намеков. Новая королева Англии Камилла всегда готовит на домашние праздники именно этот киш. Он просто очень нравится бывшему принцу Уэльскому.

Тесто 1 Пшеничная мука (125 г) 2 Соль (1 щепотка) 3 Сливочное масло, холодное (25 г) 4 Свиное сало (25 г) 5 Вода или молоко (2 столовые ложки) Начинка 6 Молоко (125 мл) 7 Жирные сливки (175 мл) 8 Куриные яйца (2 штуки) 9 Эстрагон (мелко нарубленный) (1 столовая ложка) 10 Соль и перец (по вкусу) 11 Сыр чеддер, натертый (100 г) 12 Шпинат рубленый (180 г) 13 Зеленый горошек (60 г)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»