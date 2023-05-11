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Коммерсантъ FM
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Пять человек погибли в авто, слетевшем с обрыва в пруд в Красноярском крае

Автомобиль с пятью пассажирами слетел с обрыва в пруд на юге Красноярского края на дороге в Шушенском районе. Все пассажиры — три женщины и двое мужчин — погибли. Об этом сообщило краевое управление МВД.

«В ходе проверки полицейскими в пруду обнаружен автомобиль Toyota. Кроме этого, на месте происшествия на асфальтовой дороге обнаружены следы заноса. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре пассажира и водитель, среди которых — три женщины и двое мужчин»,— говорится в сообщении.

Иномарку обнаружили на четвертом километре автомобильной дороги село Каптырево — село Субботино. По данным Telegram-канала «Борус», все погибшие были студентами. На месте работает следственная группа, точные причины смерти погибших уточняются.

Анастасия Ларина

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