ТАСС: в Совфеде предлагают разрешить тратить маткапитал на спортсекции

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который разрешает тратить материнский капитал для оплаты спортивных секций для детей, а также на медицинское страхование ребенка до одного года. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Автор законопроекта Андрей Кутепов считает, что его инициатива позволит оплачивать спортивные секции и кружки для ребенка, которые нередко являются дорогостоящими. Как говорится в пояснительной записке, законопроект «позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, в том числе для многодетных семей». 11 мая документ направят в правительство на согласование.

Согласно законопроекту, средства маткапитала можно будет тратить на спортивные секции и клубы как для рожденных в семье, так и для усыновленных детей. Это относится к первому, второму, третьему и последующим детям до 18 лет.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить тратить маткапитал на добровольное медицинское страхование ребенка до одного года, а также на его медицинское обслуживание до этого же возраста.

С 1 февраля этого в России проиндексировали материнский капитал. Таким образом, его размер составил 586,9 тыс. руб. за первого ребенка и 775,6 тыс. руб. — за второго. Он был проиндексирован на уровень фактической инфляции в 11,9%.

Анастасия Ларина