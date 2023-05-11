Губернатор Прикамья утвердил порядок отрешения глав муниципалитетов от должности

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ «Об утверждении порядка вынесения губернатором Пермского края предупреждения, объявления выговора главе муниципального образования, главе местной администрации, отрешения их от должности». Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно указу, губернатор может вынести предупреждение или объявить выговор главе муниципалитета «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий», установленных федеральным или краевым законодательством. Если в течение месяца глава муниципалитета предпринял мер по устранению выявленных нарушений, губернатор может отрешить руководителя от должности. Это решение оформляется администрацией главы региона.

Данный порядок утвержден в соответствии с принятым в конце 2021 года федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».