В Москве на пять суток арестовали студента за чтение в метро книги с руной «SS» на обложке

Басманный суд Москвы на пять суток арестовал студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию «нацистской атрибутики» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) за то, что он читал в метро книгу с руной «SS» на обложке. Это следует из опубликованного текста постановления.

Студент утром 6 мая читал в метро книгу «Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945» Петера Ноймана. На ее обложке изображен немецкий солдат в каске с руной. Суд посчитал, что молодой человек «осуществил публичное демонстрирование неограниченному кругу лиц — пассажирам Московского метрополитена — нацистской атрибутики».

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», студента задержали на станции метро «Чистые пруды», после этого он провел ночь в ОВД, а на следующий день его повезли в суд.

Владимир Панин в суде заявил, что «идеологии нацизма и фашизма не придерживается, а материал изучал как исторический источник ввиду своего образования». Студент учится на факультете истории, политологии и права.

Несмотря на это, суд признал его виновным. Кроме того, суд постановил уничтожить книгу Петера Ноймана, хотя, как убедился «Ъ», она продается в свободном доступе в бумажном и электронном виде.

Как говорится в описании книги на одном из маркетплейсов, труд Ноймана представляет собой рассказ о том, как молодой человек из скромной семьи, «оболваненный гитлеровской пропагандой», стал убежденным нацистом, и с оружием в руках «уверенно зашагал по чужой земле с целью восстановить справедливость в отношении великого немецкого народа».

Анастасия Ларина