Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве на пять суток арестовали студента за чтение в метро книги с руной «SS» на обложке

Басманный суд Москвы на пять суток арестовал студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию «нацистской атрибутики» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) за то, что он читал в метро книгу с руной «SS» на обложке. Это следует из опубликованного текста постановления.

Студент утром 6 мая читал в метро книгу «Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945» Петера Ноймана. На ее обложке изображен немецкий солдат в каске с руной. Суд посчитал, что молодой человек «осуществил публичное демонстрирование неограниченному кругу лиц — пассажирам Московского метрополитена — нацистской атрибутики».

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», студента задержали на станции метро «Чистые пруды», после этого он провел ночь в ОВД, а на следующий день его повезли в суд.

Владимир Панин в суде заявил, что «идеологии нацизма и фашизма не придерживается, а материал изучал как исторический источник ввиду своего образования». Студент учится на факультете истории, политологии и права.

Несмотря на это, суд признал его виновным. Кроме того, суд постановил уничтожить книгу Петера Ноймана, хотя, как убедился «Ъ», она продается в свободном доступе в бумажном и электронном виде.

Как говорится в описании книги на одном из маркетплейсов, труд Ноймана представляет собой рассказ о том, как молодой человек из скромной семьи, «оболваненный гитлеровской пропагандой», стал убежденным нацистом, и с оружием в руках «уверенно зашагал по чужой земле с целью восстановить справедливость в отношении великого немецкого народа».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...