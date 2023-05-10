Стартует Лесной Окуловский полумарафон

20 мая в городе Окуловке Новгородской области пройдет Лесной Окуловский полумарафон. Мероприятие состоится в пятый раз, в его программе запланированы четыре дистанции для любого уровня подготовки: 2, 5, 10 и 21 км. Победителей ждет денежный приз. Партнерами полумарафона в этом году стали Ozon Fresh (сервис быстрой доставки), Bite (полезные продукты питания для взрослых и детей) и Splat Global.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На мероприятии установят специальные боксы-собираторы, куда можно будет сдать старые пластиковые зубные щетки. Все они пойдут на переработку в полимерпесчаную тротуарную плитку для городского благоустройства в Окуловке.