«Уралвагонзавод» начнал производить новую модель вагона-холпера для перевозки сухого охлажденного кокса

Уральское конструктивное бюро «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») начало производство вагона-хоппера модели 22-5223 для перевозки сухого охлажденного кокса, сообщили в пресс-службе УВЗ. Производство начато на дочернем предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой «Уралвагонзавод» Фото: Предоставлено пресс-службой «Уралвагонзавод»

По данным УВЗ, хоппер оборудован двумя объединенными кузовами для перевозки максимально большого количества кокса за одну поездку. Как пояснили «Ъ-Урал» представители УВЗ, обшивка кузова холпера «плавающая». Крепление панелей делается нежестким, чтобы обшивка и каркас не деформировались под влиянием высоких температур. Максимальная температура груза может составлять до 300 градусов.

Разгрузочные устройства позволят выгружать каждый кузов отдельно. Вагоны будут производиться на Волчанском механическом заводе (ВМЗ, дочернее предприятие Уралвагонзавода). О разработке этой модели вагона УВЗ сообщил в августе 2022 года.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Входит в госкорпорацию «Ростех». Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование.

Полина Хабарова

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