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Путин поддержал намерение губернатора Ивановской области баллотироваться на второй срок

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Глава государства пообещал, что поддержит господина Воскресенского на предстоящих выборах главы региона.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин во время встречи заявил, что губернатор «уделяет серьезное внимание» образованию, а также отметил, что в Ивановской области растет промышленное производство, а безработица — «одна из низких в стране». По его словам, в регионе также «все неплохо обстоит» в стройке, но необходимо «обратить внимание на сельское хозяйство».

«То есть в целом у вас темп набран хороший, поэтому, если жители области окажут вам доверие, конечно, я со своей стороны вас поддержу»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Станислав Воскресенский занял пост губернатора Ивановской области с 10 октября 2018. В 2008–2012 годы был замминистра экономического развития, в 2012–2014 занимал пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. В 2014–2017 снова вернулся на пост замглавы Минэкономики. Также входит в президиум Госсовета РФ.

Лаура Кеффер

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