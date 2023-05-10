Визовый отдел генконсульства Германии в Новосибирске в июне закончит прием заявлений о выдаче визы

Представительство генконсульства Германии в Новосибирске перестанет с начала июня принимать заявления и документы о выдаче визы. «Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023 года», - говорится в сообщении центра. Обработка заявлений будет осуществляться посольством Германии в Москве.

Подать документы на получение визы с июня можно будет через официального визового оператора страны VisaMetric, который продолжит свою работу. Компания в то же время будет вести запись на прием для подачи документов через систему бронирования посольства, напрямую подать документы не получится. Это сделано в связи с повышенным спросом, уточняют в представительстве.

В октябре прошлого года сообщалось, что Германия ужесточила визовые требования для россиян. Для получения визы заявителей обязали предоставлять выписку из банка, работающего в одной из стран Евросоюза.

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Лолита Белова