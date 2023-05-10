Главные новости к утру 10 мая

Суд в США признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Суд предписал выплатить пострадавшей $2 млн в рамках урегулирования иска, а также еще $3 млн компенсации за клевету и ущерб репутации.

«Сахалин-2» рискует остаться без зафрахтованных нидерландских судов, узнал «Ъ». Чтобы не допустить ухода четырех буксиров Svitzer, «Сахалинская энергия» через суд добилась их ареста. Подробнее

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с лидерами Конгресса заявил о готовности обсуждать сокращение расходов, «но не под угрозой дефолта». По мнению американского лидера, дефолт стал бы разрушительным для страны.

Идея вице-спикера Госдумы Сергея Неверова пригласить в парламент основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока не обсуждается на уровне руководства нижней палаты, выяснил «Ъ». В администрации президента возможность визита господина Пригожина в Думу оценивают скептически, хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивает, что депутаты сами решают, кого к себе приглашать. Подробнее

В Латвии 26 человек задержаны 9 мая за салюты, оправдание действий РФ и возложение цветов к снесенным мемориалам. Возбуждено 38 административных дел и четыре уголовных.

Производитель прогнозирует сокращение парка SSJ-100 в пять раз к 2030 году, узнал «Ъ». Это связано с обслуживанием горячей части установленных на самолете иностранных двигателей. По мнению части собеседников «Ъ», те SSJ, что активно летали с весны 2022 года, начнут массово «вставать» уже через год. О проблеме

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:1. О матче

О главных событиях 10 мая — в анонсах «Ъ».