Главные новости за выходные 6-9 мая

Под Нижним Новгородом 6 мая было совершено покушение на писателя, общественного деятеля, бывшего омоновца Захара Прилепина, возвращавшегося из командировки из Донбасса. Господин Прилепин был тяжело ранен, его водитель Александр Шубин, известный под позывным Злой, погиб. Следствие отрабатывает версию о причастности к нападению украинских спецслужб. Арестован обвиняемый в покушении на писателя. СКР квалифицировал произошедшее как теракт.

Президент России Владимир Путин выступил 9 мая с речью на параде Победы на Красной площади. Он поздравил всех с праздником Победы, после чего сказал, что против России вновь развязана война. По его словам, в одном месте была собрана «неонацистская нечисть» и направлена против РФ, но страна обеспечит свою безопасность.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утром 9 мая через свою пресс-службу распространил видеозапись, в которой сообщил: ЧВК получила только 10% от запрашиваемого количества боеприпасов, их хватит до середины дня 9 мая, 10 мая ЧВК будет выходить из Бахмута, если не будет новых поступлений.

6 мая модельера Валентина Юдашкина, умершего 2 мая, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Перед похоронами открытая церемония прощания с Валентином Юдашкиным прошла в похоронном зале на Троекуровском кладбище.

В приграничном городе Шебекино в Белгородской области за 8 и 9 мая из-за обстрелов повреждены окна в 124 квартирах. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, восстановление оконных конструкций начнется во второй половине текущей недели.

При пожарах в Курганской области погиб 21 человек. С начала года были установлены 46 виновников крупных природных пожаров, в отношении предполагаемых поджигателей возбуждено семь уголовных дел.

Казанский «Зенит» выиграл финальную серию play-off чемпионата России по волейболу со счетом 3:0 и завоевал золотые медали. Одержав две победы на своей площадке, он одолел московское «Динамо» и в третьем матче уже на выезде. Казанцы уступали 0:2 по партиям и взяли верх на тай-брейке — 3:2 (23:25, 23:25, 25:17, 30:28, 15:13). «Зенит» стал чемпионом России уже в 11-й раз.