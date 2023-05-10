В новостройки возвращаются продажи

В апреле в Петербурге строители ввели в эксплуатацию 143,3 тыс. кв. м жилья, что более чем на 100 тыс. меньше показателя за аналогичный период прошлого года. К 1 мая этого года в городе сдали 1,186 млн кв. м квартир (в январе-апреле 2022 года объем ввода превышал 1,4 млн. кв. м). Участники рынка отмечают повышение покупательской активности, связывая это с фиксированием ставок по семейной ипотеке до конца 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным комитета по строительству Санкт-Петербурга, всего в прошлом месяце в городе было сдано 75 домов на 3068 квартир. В прошлом месяце жилье ввели в эксплуатацию только в трех районах города. В Адмиралтейском районе сдали один дом на 1298 квартир общей площадью 64,9 тыс. кв. м, в Красносельском районе построили 49,2 тыс. кв. м жилой площади в двух домах на 1376 квартир, а в Приморском районе было введено 323 квартиры площадью 12,06 тыс. кв. м. В сегменте ИЖС нового жилья было введено 17,07 тыс. кв. м. В целом объем ввода в апреле этого года составил 143,3 тыс. кв. м. Год назад строители ввели в строй 254,09 тыс. кв. м.

Опрошенные «Ъ-СПб» застройщики отметили в апреле увеличение покупательской активности. Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора агентства недвижимости «Главстрой», считаетт, что во многом этому способствует действующая программа семейной ипотеки, доля которой в объектах «Главстрой Санкт-Петербург» достигла 45%. «Всего при помощи ипотеки совершается более 90% сделок,— сообщает эксперт.— Клиента, как и ранее, интересует комфортный размер ежемесячного платежа, который в настоящий момент достигается за счет более длительного срока кредита».

Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов рассказал, что в апреле выручка компании выросла на 12% относительно марта. «Это средний показатель по нашему портфелю, в который входят премиальная недвижимость, комфорт-класс, сервисные апартаменты. В сравнении с апрелем 2022 года продажи практически не изменились»,— уточнил господин Софронов.

«Ситуация в апреле на рынке кардинально не поменялась по сравнению с первым кварталом, хотя динамика продолжает оставаться положительной. В первом квартале спрос вырос примерно на 5% по сравнению с осенью прошлого года и сейчас остается примерно на этом уровне»,— отмечает директор по маркетингу СК «Дальпитерстрой» Анна Боченкова.

Елена Ширшова, директор по продажам и маркетингу ГК «Альфа Фаберже», подтверждает, что в прошлом месяце оживился и рынок дорогой недвижимости: «Было много просмотров, у нас прошло несколько сделок». А Александр Кравцов, управляющий партнер Fizika Development (девелопер апарт-отеля VIDI), делится, что по сравнению с мартом спрос на апартаменты в апреле стал менее активным, но по-прежнему сохраняет стабильную динамику. «Интересно, что в нашем проекте VIDI на Синопской набережной существенно увеличилась доля прямых продаж, в то время как агентский канал снижает активность. Если в конце прошлого и начале этого года доля сделок при участии агентств недвижимости составляла около 60%, то в апреле она не превышала 25%»,— приводит цифры господин Кравцов.

Госпожа Ширшова заверяет, что в целом ожидания на продажи в летнем сезоне позитивные. «У нас скопился уверенный отложенный спрос, да и сами покупатели устали беспокоиться и все активнее выходят на сделки»,— поясняет представитель ГК «Альфа Фаберже».

По наблюдениям господина Софронова, рынок постепенно адаптировался к изменениям по ипотечным ставкам, обусловленным сворачиванием совместных субсидированных программ банков и застройщиков. «Впереди традиционно для недвижимости низкий летний сезон, предпосылок для резкого роста спроса нет,— обращает внимание коммерческий директор ГК «ПСК».— Мы ожидаем сохранения текущего уровня спроса с поправкой на сезонность».

Максим Турта, руководитель департамента продаж «Группы Аквилон» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не исключает, что потенциальные покупатели недвижимости занимают выжидательную позицию: «Постоянно меняются условия ипотечных программ, ходят разговоры о льготном кредитовании вторичного рынка».

Госпожа Кузнецова заключает, что дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от экономической и внешнеполитической обстановки. «Тем не менее ставки по господдержке и семейной ипотеке определены до 2024 года, поэтому в случае отсутствия внешних шоков ситуация на рынке начнет выравниваться»,— надеется эксперт.

Александра Тен