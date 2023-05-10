Казармы с охранными обязательствами

ООО «С-Индустрия» Саявуша Ахмедалиева приобрело на торгах АО «ДОМ.РФ» здание на Рузовской улице, 10–12, входящее в исторический комплекс казарм Семеновского и Егерского полков, за 90,6 млн рублей. Объект является памятником регионального значения, который новый владелец обязан отреставрировать в соответствии с охранными обязательствами КГИОП. Эксперты полагают, что здание приобретено для приспособления под офисы с объемом вложений до 200 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объект расположен в Адмиралтейском районе, возле Витебского вокзала, по адресу: Рузовская улица, дом 10–12, литера А. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Солдатская казарма с флигелем для хранения неприкосновенного запаса» и входит в состав другого объекта культурного наследия — «Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков». Весной прошлого года бывшая солдатская казарма была изъята из бессрочного пользования ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны РФ и передана АО «ДОМ.РФ» для реализации на торгах. По условиям конкурса по продаже здания, новый собственник обязан в течение семи лет с даты регистрации права собственности провести работы по сохранению и реставрации исторического здания.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», единоличным владельцем ООО «С-Индустрия», зарегистрированного в июне 2008 года в Петербурге, является Ахмедалиев Саявуш Мамед Оглы. Компания занимается реконструкцией и строительством жилых и нежилых зданий. Ее выручка в 2022 году составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 300 млн рублей.

В ООО «С-Индустрия» не ответили на запрос «Ъ-СПб» о дальнейших планах компании в отношении приобретенного здания. Цену продажи в 90,6 млн рублей при начальной стоимости в 78,6 млн Иван Починщиков, управляющий партнер IPG Россия, называет выгодной. «С учетом того, что здание требует дополнительных инвестиций, входная стоимость позволяет оставаться в устойчивой экономической модели»,— дает оценку эксперт.

По мнению господина Починщикова, основной объем вложений в ремонтные работы, которые могут обойтись инвестору в сумму от 50 до 100 тыс. за кв. м, придется направить в инженерное оснащение здания для соответствия современным требованиям.

Директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров оценивает объем необходимых вложений в 150–200 млн рублей и считает, что наиболее выгодным представляется приспособление объекта под апартаменты. «Но возможно, что здание приобретено под конкретного заказчика для приспособления под офис»,— не исключает эксперт.

Господин Починщиков полагает, что в здании бывшей казармы будет офисный особняк или гибкий офис, так как для реализации других функций площадь объекта недостаточна.

В марте 2023 года «С-Индустрия» также приобрела на конкурсе «ДОМ.РФ» участок площадью 4 тыс. кв. м и здание площадью 1 тыс. кв. м на Рузовской улице, дом 2. При начальной цене торгов в размере 63,4 млн рублей компания предложила 68,4 млн. А летом 2022 года компания приобрела на торгах Фонда имущества Санкт-Петербурга имущественный комплекс НИИ командных приборов в Манежном переулке, 14, площадью более 9,5 тыс. кв. м за 608,7 млн рублей.

Александра Тен