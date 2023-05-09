Линор Горалик отстранили от литературного фестиваля после протеста участниц с Украины

В день открытия международного литературного фестиваля Prima Vista из русскоязычной программы конкурса исключили публициста и переводчика Линор Горалик, сообщает издание ERR. Причиной стал протест участниц с Украины.

Украинская поэтесса и журналист Олена Гусейнова назвала невозможным обсуждение связанных с русской культурой проблем, когда на Украине «совершаются преступления». Ее позицию поддержала другая украинская поэтесса — Анна Грувер. Обе заявили, что не смогут выступать на одном фестивале с русскоязычным автором.

Линор Горалик родилась в 1975 году в украинском Днепропетровске, а с 1989 года жила в Израиле. В начале 2000-х она переехала в Москву и находилась в России до 2014 года.

Куратор русскоязычной программы Prima Vista Ольга Эйнасто подчеркнула, что госпожа Горалик была связана с Москвой только из-за работы: в столице она работала приглашенным преподавателем в одном из университетов. После присоединения Крыма писательница вновь уехала в Израиль, отметила госпожа Эйнасто.

Олена Гусейнова пояснила, что основной причиной подобной реакции на участие поэтессы в фестивале стало онлайн-издание «ROAR: Вестник оппозиционной русскоязычной культуры». Линор Горалик — его главный редактор.

«Его внешний вид менялся вместе с тенденциями так называемой либеральной интеллигенции, уехавшей из России. Они не пошли на фронт воевать на стороне Украины. Они не остались бороться против своего режима. Они не хотят поражения для своей страны. Этот журнал защищает "русскоязычных" и узаконивает их журнал с несколькими украинскими фамилиями»,— заявила госпожа Гусейнова, назвав израильский паспорт щитом для российских участников.

Председатель правления Prima Vista Криста Ару объяснила отстранение от конкурса Линор Горалик «необходимостью снизить градус напряжения среди иностранных гостей». Русскоязычную программу также представляет поэт и прозаик Римма Маркова. Она родилась в России, последние 20 лет проживает в Швеции. О критике в ее отношении не сообщалось.

Лусине Баласян