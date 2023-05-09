Британским провизорам разрешат выписывать лекарства

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил сегодня, 9 мая, что его правительство намерено предоставить право провизорам аптек выписывать базовые лекарства клиентам с очевидными и общими заболеваниями. Это, по мнению премьер-министра, поможет сократить листы ожидания к врачам общей практики в государственных клиниках, входящих в Национальную систему здравоохранения (NHS), и будет способствовать обещанию властей улучшить положение в сфере оказания первичной медицинской помощи.

Предоставление провизорам права выписывать рецепты, в частности, означает, что люди с жалобами на боль в горле или ухе, воспалением мочевыводящих путей и т. д. смогут получить лекарство непосредственно в аптеке, без необходимости обращения к врачу общей практики, как это было ранее. Также это означает, что женщины смогут приобретать оральные контрацептивы непосредственно в аптеках. Еще одним нововведением станет разрешение пациентам самим записываться на некоторые физиотерапевтические и иные медицинские процедуры. Новые правила начнут действовать уже в конце этого года. На такого рода изменения правительство намерено выделить 645 млн фунтов стерлингов. По данным правительственных исследований, все это позволит высвободить 15 млн визитов к врачу в ближайшие два года.

Проблемы, связанные с записью к врачу NHS и длительным ожиданием приема, являются, по мнению избирателей, одними из ключевых в стране. Оппозиция неоднократно критиковала власти за неспособность кардинально решить эти проблемы. На минувшей неделе на муниципальных выборах консерваторы потеряли более 1 тыс. мест в местных органах власти. По мнению многих экспертов, проблемы NHS сыграли в этом одну из важнейших ролей.

В январе правительство пообещало принять меры к сокращению списков ожидания NHS, и, как отмечает Financial Times, с тех пор господин Сунак находится под постоянным давлением со стороны собственной партии и оппозиции, представители которых требуют скорейшего выполнения взятых обещаний.

По данным исследовательской группы The Health Foundation, в 2022 году стране не хватало 4,2 тыс. врачей общей практики, работающих на полную ставку. Организация предсказывает, что без принятия мер к концу десятилетия дефицит квалифицированных врачей общей практики достигнет 9 тыс.

Андрей Келекеев