Под нижегородской канатной дорогой произошел оползень

В Нижнем Новгороде произошел оползень под станцией канатной дороги. Грунт сошел в двух местах. Ширина оползня составляет несколько метров. Редакция «Ъ-Приволжье» направила запрос в администрацию города с просьбой уточнить, когда именно произошел оползень, есть ли угроза его развития и существует ли опасность для канатной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как сообщалось, в марте оползень сошел у Северной башни Нижегородского кремля. Угрозы для кремлевских стен и строящегося в этом месте фуникулера нет.

Андрей Репин