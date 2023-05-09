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Под нижегородской канатной дорогой произошел оползень

В Нижнем Новгороде произошел оползень под станцией канатной дороги. Грунт сошел в двух местах. Ширина оползня составляет несколько метров. Редакция «Ъ-Приволжье» направила запрос в администрацию города с просьбой уточнить, когда именно произошел оползень, есть ли угроза его развития и существует ли опасность для канатной дороги.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как сообщалось, в марте оползень сошел у Северной башни Нижегородского кремля. Угрозы для кремлевских стен и строящегося в этом месте фуникулера нет.

Андрей Репин

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