Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В украинской армии считают российские планирующие бомбы «серьезной угрозой»

Представитель Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат считает, что российские планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу». Он заявил, что российские войска около месяца «интенсивно используют» их. Минобороны в последнее время не сообщало о применении планирующих бомб в зоне военной операции.

По мнению господина Игната, Россия применяет планирующие бомбы из-за того, что они дешевле, чем баллистические крылатые ракеты. «C-300 мы иногда можем перехватить, но эти бомба — проблема»,— сказал представитель Воздушных сил Украины The Telegraph.

Как пишет британская газета, украинские и западные аналитики предполагают, что планирующие бомбы может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование.

По информации «Известий», воздушно-космические силы и морская авиация РФ применяют два основных типа таких боеприпасов — изделия с индексами УМПК и УПАБ. Как утверждает «РИА Новости», российская армия в последние недели стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). По данным госагентства, боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, «не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...