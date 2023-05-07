Теплоход «Илья Муромец» сел на мель возле Городца на Волге

Пассажирский теплоход «Илья Муромец» сел на мель на Волге в районе Галанинского причала в городе Городце (Нижегородская область), сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. На борту судна находятся 113 пассажиров и 42 члена команды. Угрозы их жизни нет.

«К месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования»,— указали представители надзорного ведомства.

«Илья Муромец» — речной круизный трехпалубный теплоход типа «Родина» (проект 588). Судно было выпущено в ГДР в 1958 году. Полностью реконструировано — в 2005 году. По данным агрегаторов, в эти дни теплоход должен был выполнять круговой маршрут с началом и окончанием в Москве через Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Елабугу, Чебоксары и Кострому.

Григорий Лейба