Уровень загрязнения воздуха в Петербурге оказался превышен по итогам апреля

Уровень загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге оказался превышен по итогам апреля 2023 года. Итоги ежемесячного мониторинга опубликовала пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Чаще всего воздух в городе был загрязнен взвешенными веществами, после идут аммиак, этилбензол и сероводород. Самые высокие показатели зафиксировали в Красносельском районе, Василеостровском и Московском. При этом случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зафиксировано.

Низкие показатели загрязнения при этом оказались в Петроградском, Фрунзенском, Калининском и Центральном районах города.

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