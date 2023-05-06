В Ульяновской области запретили полеты беспилотных летательных аппаратов

В пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ, запрещающий полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. В указе отмечается, что это делается «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ульяновской области, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757».

Указом допускается использование БПЛА на территории региона только при наличии согласования оперативного штаба Ульяновской области.

Направление в оперштаб документов, представленных заявителями для получения разрешения на полеты БПЛА должны обеспечить органы местного самоуправления, они же обеспечивают выдачу разрешений на полеты БПЛА после согласования с оперштабом.

Указ вступает в силу на следующий день после его опубликования, то есть, 6 мая. На какой период времени распространяется запрет, в указе не оговаривается.

Сергей Титов, Ульяновск