Главные новости Юга России. Коротко

В Ростове почтили память павших в Великой Отечественной войне солдат. В преддверии 9 мая в донской столице прошло торжественное возложение цветов к мемориальному комплексу «Павшим воинам» и к стеле «Ростов-на-Дону-город воинской славы».

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Следственный комитет расследует дело об атаках дронов на Ростовскую область и Кубань. Следователи СКР начнут расследование фактов ночных атак беспилотников на Новошахтинский завод нефтепродуктов и на Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Парад Победы 9 мая отменен в Новочеркасске. Командование ЮВО отменило запланированный в Новочеркасске парад в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Фатеев вступит в должность главы администрации Таганрога 11 мая. Дума Таганрога утвердила на должность главы администрации города кандидатуру министра образования Ростовской области Андрея Фатеева. Ему 42 года, он уроженец Ростова-на-Дону, но обучался и начинал свою карьеру в Таганроге.

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В Краснодарском крае задержаны трое подозреваемых в убийстве аниматоров. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, которые пропали на трассе М4 «Дон» в ночь с 28 на 29 апреля, были ограблены и убиты. Предполагаемый главарь преступной группы Демьян Кеворкьян ранее уже был неоднократно осужден за грабеж, разбои и бандитизм.

Первая Кавказская инвестиционная выставка собрала более 3000 участников. На полях форума прошло более 50 мероприятий в виде дискуссий и круглых столов. В числе основных вопросов, которые обсуждаются на форуме, развитие промышленных кластеров и сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, в том числе создание транспортного коридора Север-Юг.

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ФК «Ростов» закончил год с убытками. Как следует из отчетности АО «Футбольный клуб «Ростов», по итогам прошлого года футбольное предприятие получило 95 млн руб. убытка. При этом оно сократило на 180 млн руб. выручку от основной деятельности и прочие доходы на 130 млн руб. по сравнению с 2021 годом.

Следователи СУ СКР Ростовской области расследуют дело о гибели женщины во время ливня в Ростове. В рамках расследования следователи СУ СКР изъяли документы в горадминистрации. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.293 УК РФ (Халатность) по факту гибели 81-летней женщины в ливневом коллекторе 27 апреля.

Экс-полковник Росгвардии получил срок за ложную информацию о вооруженных силах. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил полковника Росгвардии Валерия Котовича к шести годам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ.

Руководитель «Ростовводоканала» попал под суд вслед за предшественником. Пролетарский райсуд Ростова рассмотрит уголовное дело генерального директора АО «Ростовводоканал» Михаила Поркшеева, обвиняемого в превышении полномочий и нанесении ущерба предприятию на 5 млн руб. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Предшественник Поркшеева — Дмитрий Кубрак был осужден на три с половиной года за мошенничество.