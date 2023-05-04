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Следственный комитет расследует дело об атаках дронов на Ростовскую область и Кубань

Следователи Следственного комитета России начнут расследование фактов налетов беспилотных летательных аппаратов на объекты в российских регионах, в том числе, в Ростовской области и Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо южных регионов, атаки беспилотников были зафиксированы в ДНР, Брянской, Белгородской областях.

Напомним, в ночь на 4 мая БПЛА взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе Ростовской области. Также пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе той же ночью мог быть вызван атакой беспилотника. Оба происшествия обошлись без жертв.

Анастасия Назарова

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