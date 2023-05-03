Первая Кавказская инвестиционная выставка собрала более 3000 участников

Более 3000 участников зарегистрировано на площадках инвестиционной выставки в Мин-Водах. Об этом сообщил на торжественном открытии Первой Кавказской инвестиционной выставки 3-го мая вице-премьер правительства России Александр Новак. Он отметил, что мероприятие имеет важное значение не только для СКФО, но и для всей Российской Федерации.

В общей сложности на полях форума запланировано более 50 мероприятий, которые проводятся в виде дискуссий и круглых столов. В рамках форума пройдет также заседание Правкомисии по вопросам развития Северного Кавказа и привлечения инвестиций, которое проведет председатель правительства России Михаил Мишустин.

В числе основных вопросов, которые обсуждаются на форуме, развитие промышленных кластеров и сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, в том числе создание транспортного коридора Север-Юг, развитие туризма и санаторно-курортной базы СКФО.

Член Совета Федерации РФ Михаил Афанасов считает, что Кавказская инвестиционная выставка имеет все шансы стать постоянной и занять свое место среди экономических форумов, которые проводятся в стране.

«На сегодняшний день у нас есть самый крупный в России Санкт-Петербургский международный экономический форум, затем Красноярский, который посвящён вопросам развития Сибири, Восточный, который проводят во Владивостоке. Есть сочинский РИФ, который изначально создавался под Олимпиаду, но, судя по всему, не пережил пандемию и будет ли он проводится в дальнейшем – большой вопрос. Что касается Ялтинского экономического форума – в нынешних условиях его проведение также под вопросом. Так что у Кавказской инвестиционной выставки есть все шансы стать основной площадкой для юга России», — сказал «Ъ-Юг» господин Афанасов.

Напомним, Кавказская инвестиционная выставка открылась на площадке многофункционального выставочного центра «МинводыЭкспо». Ее организатором является Фонд «Росконгресс», стратегическим партнером – АО «КАВКАЗ.РФ».

Александра Ларинцева, Пятигорск