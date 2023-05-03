В администрации Ростова изъяты документы по делу о гибели женщины во время ливня

Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области изъяло документацию о содержании и эксплуатации ливневой канализации в Ростове. Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о халатности (ч.2 ст.293 УК РФ) по факту гибели 81-летней женщины в ливневом коллекторе 27 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие уже установило место падения пенсионерки в коллектор и нашло свидетелей происшествия.

«Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшей»,— отмечает пресс-служба СУ СКР.

Учительница английского языка Лидия Радченко упала в коллектор во время сильного ливня. Предположительно женщина захлебнулась дождевыми потоками, но в администрации Ростова подчеркивают, что причина смерти пока не установлена.

Анастасия Назарова