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Парад Победы 9 мая отменен в Новочеркасске

Командование ЮВО отменило запланированный в Новочеркасске парад в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону, отменив аналогичное запланированное мероприятие в Новочеркасске»,— написал Василий Голубев.

Напомним, ранее планировалось, что в параде в Новочеркасске примут участие 20 единиц боевой техники, включая «Катюши» и танк Т-34. После сообщения об атаке беспилотника на Новошахтинский завод нефтепродуктов в комментариях Telegram-канала Василия Голубева стали появляться призывы отменить парад Победы из соображений безопасности.

Анастасия Назарова

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