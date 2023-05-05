В Ростове почтили память павших в Великой Отечественной войне солдат

В преддверии 9 мая в Ростове-на-Дону прошло торжественное возложение цветов к мемориальному комплексу «Павшим воинам» и к стеле «Ростов-на-Дону-город воинской славы», сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Следующая фотография 1 / 4 Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В возложении цветов участие приняли представители региональных властей, администрации Ростова-на-Дону, донской епархии, ветераны, студенты и школьники. Также в мероприятии участвовала рота Почетного караула и военного духового оркестра Южного военного округа.

Память павших воинов почтили минутой молчания.

Анастасия Назарова