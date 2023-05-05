Увеличение выпуска самолетов Ту-214 в Казани требует дополнительных денег

Дополнительные деньги требуются для увеличения выпуска самолетов Ту-214 на Казанском авиазаводе с десяти до 20 машин в год. Об этом на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным сказал руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает пресс-служба Кабмина страны.

«10 машин мы должны уже в 2025 году выпускать. А что касается увеличения до 20, требуются еще деньги, чтобы расширить производство», — отметил господин Чемезов.

Господин Мишустин отметил, что можно рассмотреть разные возможности поддержки увеличения производства самолетов, в том числе речь идет об использовании денег фонда национального благосостояния.

"Ъ-Казань"