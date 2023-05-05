Бывший белгородский военнослужащий приговорен к 13 годам за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии бывшего военнослужащего из Белгородской области Артема Семенова по обвинению в государственной измене. Само преступление было совершенно до начала специальной военной операции на Украине.

«Суд постановил признать Семенова виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима»,— говорится в решении суда, которое цитирует ТАСС. Его также лишат воинского звания сержант.

Согласно данным из резолютивной части приговора, Артема Семенова задержали 30 марта 2022 года. По данным пресс-службы суда, до задержания он служил в одной из воинских частей Белгородской области.

Детали дела не сообщаются. Процесс проходил в закрытом режиме.