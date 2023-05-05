По подозрению во взятке арестован замглавы отделения Социального фонда по Красноярскому краю

Сегодня, 5 мая, суд Красноярска заключил под стражу до 3 июля заместителя руководителя регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд), подозреваемого во взяточничестве. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура края, которая поставила на контроль ход следствия. Имя фигуранта дела не сообщается. По данным источников «Ъ», речь идет о Владимире Костюкове, который курировал в ведомстве вопросы материально-технического обеспечения.

По данным прокуратуры, чиновник в сентябре 2021 года договорился с руководителями двух организаций—собственников офиса, в котором располагалось отделение фонда, о ежемесячной взятке в размере 40 тыс. руб. за заключение договора аренды помещений. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, после передачи очередного транша в 40 тыс. руб. подозреваемого задержали оперативники ФСБ.

По данным следствия, в период с 1 ноября 2021 по 4 мая 2023 года чиновник получил взятку на общую сумму 760 тыс. руб. В отношении задержанного завели уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), наказание по которой — от 7 до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки.

Кроме того, правоохранители задержали предполагаемого посредника в передаче взяток — бывшего заведующего материально-техническим управлением отделения фонда, который по договоренности оставлял себе половину полученных денег за посреднические услуги. Ему мера пресечения пока не избрана.

Константин Воронов, Новосибирск