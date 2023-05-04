Суд оштрафовал оператора мусорного полигона в Новороссийске за работу без лицензии

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал компанию «Терра-Н», эксплуатирующую мусорный полигон в Новороссийске на горе Щелба, за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии. Сведения об этом опубликованы в картотеке дел на портале инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Васина Фото: Telegram-канал Юрия Васина

Иск к предприятию подало Южное межрегиональное управление Росприроднадзора. По результатам проверки, проведенной в марте текущего года, выяснилось, что компания проводила захоронения отходов 4-го класса опасности, отсутствующих в лицензии 000 «Терра-Н». Сотрудники надзорного органа обнаружили тару из-под нефтепродуктов и автомобильные покрышки. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)).

На основании выявленных фактов, подтвержденных задокументированными фотографиями, суд назначил ответчику выплату штрафа в размере 40 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терра-Н» зарегистрировано в 2007 году в Новороссийске. Обработка и утилизация опасных отходов является основным видом деятельности организации. Компания принадлежит Сергею Синяговскому (28,34%), Дмитрию Бакулину (28,33%), Роману Насибяну (28,33%) и Анне Дяченко (15%). По итогам 2021 года выручка предприятия составила 223,1 млн руб., чистая прибыль — 98,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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